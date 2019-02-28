مصرع سائق في تصادم سيارتين بطريق الجيش بالمنيا

لقي سائق مصرعه إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما نصف نقل والأخرى فرت هاربة بطريق الجيش بالمنيا.





تلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا ، إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث بوقوع حادث تصادم بطريق الجيش قبلي نفق سنور بحوالي 5 كيلو بالقرب من مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.



