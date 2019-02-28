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حوادث

مصرع سائق في تصادم سيارتين بطريق الجيش بالمنيا

الخميس 28/فبراير/2019 - 01:55 م
صور أرشيفية
صور أرشيفية
أيمن رياض
لقي سائق مصرعه إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما نصف نقل والأخرى فرت هاربة بطريق الجيش بالمنيا.

تلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا ، إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث بوقوع حادث تصادم بطريق الجيش قبلي نفق سنور بحوالي 5 كيلو بالقرب من مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

وبالانتقال والفحص وانتقال سيارات الإسعاف تبين مصرع محمد . خ 27 سنة سائق بسبب اصطدام سيارة المتوفى نص نقل مع سيارة أخري من الخلف فرت هاربة وتم نقل الجثة في وجود الشرطة من مكان الحادث إلي مشرحة بني مزار العام وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط السيارة الهاربة ، تحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .

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