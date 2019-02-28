الداخلية ترفع شعار كلنا واحد.. قوافل طبية وخدمية تجوب المحافظات للكشف على المواطنين والسجناء.. ولجان القطاعات تتفقد معاملة المواطنين بالأقسام

جولة مفاجئة للجان الداخلية إلى أقسام الشرطة

اللجان تتابع الإجراءات المتبعة مع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

الكشف على المحتجزين بأقسام القليوبية

القوافل الإنسانية توزع مساعدات على الأسر بقرى البحيرة

أجرت لجنة من قطاعات "حقوق الإنسان، والخدمات الطبية، والمؤسسات" بوزارة الداخلية، جولة على أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن القليوبية للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقى شكواهم حال تردّدهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على جميع أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوى الإعاقة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، ومدى مطابقة أماكن الاحتجاز بمراكز وأقسام الشرطة والسجون المركزية للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية والهندسية وتوفير التهوية المناسبة وحسن معاملة المحتجزين.كما تم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية توجيه قافلة طبية تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على (المحتجزين بنطاق أقسام المديرية) وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.فى سياق متصل، ومن خلال تفعيل مبادرة "كلنا واحد"، وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها تفعيل أوجه التواصل المجتمعى، والمشاركة الفعالة فى المبادرات التى من شأنها دعم وتأكيد الترابط مع جميع فئات المجمتع، وجهت مديرية أمن البحيرة قافلة إنسانية استهدفت "دائرة مركز شرطة أبو حمص"، تم خلالها توزيع عدد من المساعدات العينية عبارة عن "بطاطين / ملابس" بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية.ووجه قطاع الخدمات الطبية بالداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط بتوجيه قافلة طبية ضمت جميع التخصصات الطبية مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، على مدار يومين، وذلك لتوقيع الكشف الطبى على 839 شخصا من أهالى قرى دائرة مركز شرطة الفتح، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك استمرارًا لمبادرة "كلنا واحد" وتفعيلًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال توجيه القوافل الطبية للكشف على المواطنين قاطنى القرى الأكثر إحتياجًا وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.وفى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المُقدمة لنزلاء السجون والمحتجزين بالمراكز والأقسام من خلال توجيه القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء السجون والمحتجزين بالأقسام والمراكز والسجون المركزية بمختلف مديريات الأمن، فوجه قافلة طبية إلى منطقة سجون برج العرب لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء، من ضعاف السمع، وذلك لإعداد سماعات أذن طبية لهم.يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به جميع أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها تفعيل أوجه التواصل المجتمعى، والمشاركة الفعالة فى جميع المبادرات التى من شأنها دعم وتأكيد الترابط مع جميع فئات المجمتع، وكذا مواصلة المرورات للتأكيد على تقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بجميع القطاعات الأمنية، واستمرارًا لتفعيل تلك الجهود.