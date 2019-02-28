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شقيقة أحد ضحايا حادث قطار محطة مصر: تعرفت على جثته من علامة في قدمه.. صور

الخميس 28/فبراير/2019 - 01:57 م
صدى البلد
مريم صليب - عدسة ابهاب اشرف
انهارت إحدى السيدات أمام مشرحة زينهم فور علمها خلال مكالمة تليفونية أنها لن تستلم جثة شقيقها اليوم.

وأكدت السيدة التى كشفت عن هويتها، بأنها شقيقة محمد على، أنها تعرفت على جثة شقيقها عن طريق علامة معينة في قدمه، وهو بتر في أحد أصابع القدم.

و انفعلت شقيقة "محمد علي" أحد ضحايا حادث محطة السكة الحديد بشدة بسبب عدم استلامها جثة شقيقها اليوم.

شقيقة أحد ضحايا حادث قطار محطة مصر: تعرفت على جثته من علامة في قدمه.. صور
شقيقة أحد ضحايا حادث قطار محطة مصر: تعرفت على جثته من علامة في قدمه.. صور
شقيقة أحد ضحايا حادث قطار محطة مصر: تعرفت على جثته من علامة في قدمه.. صور
شقيقة أحد ضحايا حادث قطار محطة مصر: تعرفت على جثته من علامة في قدمه.. صور
شقيقة أحد ضحايا حادث قطار محطة مصر: تعرفت على جثته من علامة في قدمه.. صور

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