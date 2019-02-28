زوجة تطلب الخلع.. بيشتريلي ذهب كتير

منمقة المظهر حسنة الوجه ملابسها المنسقة تلفت أنظار المحيطين بها، تفاصيلها المبهرة تنم عن حالة الرغد التى تعيشها السيدة العشرينية من عمرها.



منار، 29 عاما، بظهر مستقيم وقوام ممشوق، جلست داخل محكمة الأسرة بزنانيري لترفع دعوى خلع ضد زوجها، فما الحكاية التى دفعتها للجوء لطلب الخلع؟



"منار. س"، روت حكايتها لـ"صدى البلد" قائلة: "تزوجت من "حسام. م"، 34 سنة، بعد إتمام دراستى الجامعية فى جامعة القاهرة، ويعمل زوجى فى إحدى الشركات الحكومية إداريا فى موقع متوسط وراتبه جيد يتسع لمتطلبات المعيشة ومتطلباتى الشخصية، خريج كلية التجارة وينتمى لأسرة متوسطة الحال، تزوجنا من 4 سنوات بعد قصة حب بدأت عبر فيس بوك وتوجت بزواج ناجح ولا يوجد ما يعكر صفو الحياة ورزقنا الله بمالك 3 سنوات".



وأضافت: "فى بعض الأوقات كنت أحس بأنه مادى بعض الشيء ولكن كان يحاول إخفاء ذلك، ولم ألحظ هذا فى فترة الخطوبة التي استمرت لـ6 أشهر، كنا نذهب للمحال التجارية لشراء بعض الأغراض الخاصة بي، كنت أراه متراجعا بعض الشيء أثناء تفقدي للملابس والحلى، وكان يصفنى بـ"المسرفة"، لأنى بطبيعتي أحب أن أبدو دائمًا فى مظهر أنيق فى كل وقت".



حيلة لتوفير المال

وتابعت: "منذ عام وجدته حريصا بعض الشيء على ادخار المال وعندما أطلب منه شيئا يقول لى: "غير ضرورى كماليات ركزى فى الأساسيات"، ليضايقنى بهذه الكلمات وتنشب المشادات الكلامية بيننا بعضها ينتهى بأن أترك المنزل وأغضب ليومين ثم أعود بضغط على أعصابي".



ما الحيلة

تقول منار: "تغير فجأة وبدأ بشراء قطع الذهب الصغيرة لى حتى لا أجرؤ على الاستمرار فى الطلبات التى يراها غير ضرورية من وجهة نظره، كنت أظن وقتها أنني استطعت التأثير عليه وتغيير حاله للأفضل إلا أنه كان يخطط لمفاجأة".



وأضافت: "كنا نزعل يصالحنى بخاتم ذهب، فى عيد ميلادى، فى عيد زواجنا، فى أي مناسبة حتى العيد كان يشتري لى بعض القطع الذهبية الصغيرة التى لا تتجاوز 5 جرامات وكنت سعيدة بذلك، إلا أنه فاجأنى فى مرة خلال مناقشات بيننا فى مساء ليل جميل بقوله: أخبار الذهب اللى معاكى إيه.. حافظى عليه أوى، فما كان منى إلا أن أجيب بتساؤل: ليه؟ فأجابنى: أهو ينفع فى الأزمات.. استثمار يعنى، ضايقتنى الكلمات وقلت له: استثمار يعنى إيه.. خلاص لا تشتري ذهب لى هو انت بتشتري الذهب لكى نبيعه، أنا هستبدله بفضيات وإكسسوارات يدوية".



وتابعت: "كان كلامى بمثابة ليلة سوداء لن تمر، أنزعج بشدة وارتفع صوته "هو أنا كنت بشتري الذهب علشان تستبدليه بفضة؟ أنا هاخده وأبيعه ولن تري منى جنيها بعد اليوم، ومن بعد هذا اليوم تغير الحال تماما، بدأ حاله يتغير تماما، لا ينفق على البيت إلا فى أضيق الحدود الخاصة بمتطلبات مالك ابننا، أخذ كل القطع الذهبية حتى الدبلة، وبدأت المشكلات اليومية تنشب بيننا، لا يتحمل كلمة واحدة أقولها، أخذت مالك وذهبت لبيت أسرتى فلم يسأل علينا لمدة شهر تقريبا".



واستطردت: "تدخل الأهل بيننا لفض المشكلة وعدت إلى المنزل ولم يتغير حاله، تجدد النقاش بعدها ووصل الحال لضربه لى ونهرنى بكلمات جارحة، طلبت الطلاق بعد أن بدأ الانشقاق فى حياتنا بدأت بعدم اهتمامه بى وبابنه، يدخل ويخرج من البيت مش طايقنا، تحول لزوج صامت لا يطاق معه العيش".



واختتمت حديثها قائلة: "رفض أن يطلقنى فلجأت لطلب الخلع حتى يعرف مين اللى هيقدر على التانى".

