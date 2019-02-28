ضبط 11 تاجر مخدرات في حملة بالقليوبية

شنَّت الأجهزة الأمنية بالقليوبية حملة أمنية لضبط تجّار المخدرات والخارجين عن القانون أسفرت عن ضبط 11 من تجار المواد المخدرة وضبط بحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، وجرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين.





وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم، مدير المباحث الجنائية، بالقبض على 11 تاجر مخدرات، خلال حملة أمنية شملت أقسام الخانكة وشبرا الخيمة وبنها وقليوب.



