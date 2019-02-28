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رياضة

السولية يجري أشعة على العضلة الأمامية

الخميس 28/فبراير/2019 - 01:48 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يخضع عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لإجراء أشعة على العضلة الأمامية اليوم بعد شكواه من بعض الآلام خلال مشاركته في التدريبات الجماعية اليوم الخميس.

وبناء على نتيجة الأشعة يتحدد موقف اللاعب من المشاركة في التدريبات غدًا الجمعة.

ويستعد الأهلي لمباراة بتروجت المقرر لها يوم الاثنين المقبل، في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدوري.

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