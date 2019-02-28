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رياضة

الوحدة السعودي يدعم الفريق بـ نجم الهلال

الخميس 28/فبراير/2019 - 01:48 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
عزز نادي الوحدة خط وسط فريقه الأول لكرة القدم بمحمد القرني، محور فريقي الهلال والشباب سابقًا، بعد تجربة ميدانية.

وتعاقد النادي مع اللاعب، أمس، بنظام الانتقال الحر، وسيسجله هاويًا حتى نهاية الموسم.

ووصف عبدالله خوقير، نائب رئيس الوحدة والمشرف العام على كرة القدم، القرني، صاحب الـ 29 عامًا، بالإضافة القوية للوسط.

وأكد رئيس النادي للصحف السعودية أن أحمد حسام ميدو، مدرب الفريق مقتنع بشدة، باللاعب، بعدما أشركه في التدريبات، لتجربته، قبل التعاقد معه.

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