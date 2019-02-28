السفارة الأمريكية تحتفل بمرور خمسة أعوام على ملتقى الابتكار ميكر فير القاهرة

أعربت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عن فخرها بالشراكة مع صنعة تيك/ فابلاب مصر بدعمها فعاليات ملتقى الابتكار "ميكر فير القاهرة" فى دورته الخامسة وذلك يوم السبت المقبل بالقرية الذكية في الجيزة، حيث من المقرر أن تشهد منصتي العرض عشر جلسات نقاش وأربعة عروض على مدار اليوم.



وفي تعليق له بهذه المناسبه، صرح القائم بأعمال السفارة الأمريكية توماس جولدبرجر: "ملتقى ميكر فير هو احتفال بالابتكار والإبداع والشغف."



وأضاف: "تذخر القاهرة بمجموعة من أفضل المشاركين في حركة الصنّاع العالمية وتفخر السفارة الأمريكية بدعم الحلول الإبداعية للتحديات اليومية مع التركيز على تطوير روح المبادرة".



ويرحب الملتقى بالمشاركين من كل الأعمار باختلاف اهتماماتهم حيث يلتقون للتعلم والمشاركة واللعب والإبداع عبر الأنشطة العملية التي تحفّز العقل وتجعل من التعلّم تجربة ممتعة.



ويدعو الملتقى "الصنّاع" الموهوبين من مصر والمنطقة لعرض إبداعاتهم ومناقشة كيفية الدمج بين الإبداع والتقنيات الحديثة الناشئة.



وتستمر فعاليات المنتدى من العاشرة صباحًا إلى السابعة مساءً بالقرية الذكية بالجيزة، عند بوابات طريق القاهرة الإسكندرية الصحرواى، ويمكن شراء التذاكر من خلال الموقع الاليكتروني وبالقرية الذكية.