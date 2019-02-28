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رياضة

عمرو جمال يؤدي جلسة في الجيم على هامش مران الأهلي

الخميس 28/فبراير/2019 - 01:52 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أدى عمرو جمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في «الجيم»، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم، استعدادا لمواجهة بتروجت.

وأدى "جمال"، جلسة في الجيم، ضمن البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجيت التي تقام يوم الاثنين المقبل، في إطار مواجهات الأسبوع الـ26 في بطولة الدوري العام.

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