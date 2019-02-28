الغضبان: زيارة البابا تواضروس أحلت البركة والسعادة على بورسعيد.. فيديو

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن اليوم بعد زيارة البابا تواضروس الثاني للمحافظة، ووضعه لحجر الأساس لكنيسة الأنبا أنطونيوس، هو يوم تاريخي للمحافظة.



وأشار "الغضبان" خلال تقرير عرضته فضائية "mbc مصر" خلال برنامج "صباحك مصري" اليوم الخميس، إلى أن اليوم المحافظة كلها قد حلت بها البركة والسعادة بزيارة البابا تواضروس.



ومن جانبها أفاد محمود حسين، عضو مجلس النواب بالمحافظة، أن وضع البابا تواضروس لحجر أساس الكنيسة حدث تاريخي ويشرف بورسعيد، ويؤكد على حالة التسامح التي تشهدها المحافظة.

