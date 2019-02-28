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حوادث

الانتهاء من سحب عينات الـ DNA لـ 11 جثة.. وتسليم الضحايا فور تحديد الهوية

الخميس 28/فبراير/2019 - 01:50 م
حادث قطار محطة مصر
حادث قطار محطة مصر
جودت عيد
بدأت مصلحة الطب الشرعى منذ مساء أمس فى سحب عينات الـ DNA من جثث ضحايا حادث قطار رمسيس.

وأكد مصدر طبى، أنه تم الانتهاء من سحب عينات الـ DNA من 11 جثة، وجار استكمال سحب العينات من 4 جثث أخرى.

وأضاف المصدر أن هناك قسمًا من الأطباء الشرعيين يقومون حالياً بسحب عينات DNA من أهالى الضحايا، تمهيدًا للتعرّف علي الجثث وتسليمها لذويهم.

وأشار إلى أنه بمجرد تطابق الحمض النووى للضحية مع أحد أفراد أسرته سوف يتم إخطار النيابة المخوّل له التصريح بتسليم الجثث.

وأكد المصدر أن معظم الجثث التى وردت للمصلحة محترقة بالكامل ويصعب التعرّف عليها.

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