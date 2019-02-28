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أخبار البلد

ياسر السجان: هدفي العمل على عودة هيبة نقابة الصحفيين

الخميس 28/فبراير/2019 - 02:22 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال ياسر السجان، المرشح لعضوية نقابة الصحفيين تحت السن، إنه قرر الترشح لخدمة أعضاء النقابة، وتنفيذ برنامج طموح يعمل على زيادة الخدمات المقدمة لهم، والنهوض بالعمل النقابي.

وأضاف "السجان"، فى تصريحات صحفية، أنه وضع برنامجًا انتخابيًا حاول به تلبية متطلبات واحتياجات الجماعة الصحفية، لافتًا إلى أن البرنامج يتضمن النقاط التالية: العمل على عودة هيبة الكيان النقابي، والجماعة الصحفية إلى سابق عهدها، ومشاركة أعضاء الجمعية العمومية فى القوانين والتشريعات.

وتابع: كما يحتوى البرنامج الانتخابى على زيادة قيمة القرض الحسن من صندوق الخدمات إلى 20 ألف جنيه حتى يتمكن الصحفي من الوفاء بالتزاماته المالية، دون اللجوء لإجراءات تمس كرامته والاتفاق مع العديد من الشركات العقارية وعدد من البنوك لتمويل الوحدات السكنية للصحفيين، بأقساط ميسرة وبأسعار خاصة والتواصل مع هيئة التأمينات الاجتماعية لإنهاء أزمة الملفات التأمينية المغلقة للعديد من الصحفيين وإنشاء صندوق أزمات لإدارة الصحف الخاصة في حال توقفها بقرار من مالكيها دون الرجوع لمجلس النقابة، لحماية حقوق الزملاء وإنشاء لجنة تواصل مع جيل الرواد من شيوخ المهنة لمتابعة كافة أمورهم مع مساواة معاشاتهم مع قيمة بدل التكنولوجيا.

واستطرد: تضمن البرنامج الانتخابى توفير سيارة إسعاف مخصصة لأعضاء النقابة وأسرهم لاستخدامها وقت الحاجة إليها، والاتفاق مع عدد من الجامعات الخاصة والمعاهد التعليمية، لتقديم دورات في كافة التخصصات للصحفيين وأسرهم، داخل النقابة وبأسعار رمزية و تم الاتفاق مع عدد من كبار الأطباء في كافة التخصصات ، لتقديم خدمات الكشف الطبي المباشر للحصفيين وأسرهم داخل النقابة ، وذلك بعد تراجع مشروع العلاج بشكل ملحوظ و توسيع قاعدة التعاقد مع الأطباء والمستشفيات في المحافظات لخدمة الزملاء وأسرهم في مقار إقامتهم دون اللجوء للسفر للقاهرة.تخصيص يوم شهري لعقد ندوة داخل النقابة مع الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة، وذلك لتوطيد العلاقة بينهم وبين النقابة وأعضائها، مخاطبة وزارة الداخلية لتخصيص بعض من ضباط إدارة الإعلام والعلاقات العامة، للتعامل مع ما يخص الصحفيين.

ووعد المرشح يتخصيص يوم أسبوعي للقاء الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء المجلس للاستماع إلى شكواهم ومقترحاتهم لتطوير العمل النقابي.

وتجرى انتخابات نقابة الصحفيين غدا على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.

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