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برلمان

محمد عطا سليم: استقالة وزير النقل خففت من حدة استجواب البرلمان للحكومة

الخميس 28/فبراير/2019 - 02:23 م
صدى البلد
معتز الخصوصى
قال محمد عطا سليم نائب حزب المحافظين بمجلس النواب، إنه من المفترض محاسبة المسئولين عن وقوع حادث قطار السكة الحديد الذي أودى بحياة 20 وأصاب 43 آخرين.

وأشار في فى بيان صحفى له، إلى وجود محاسبة سياسية للدكتور هشام عرفات وزير النقل، إلا أنه استقال، وبالتالي خفف من حدة محاسبة البرلمان للحكومة.

وأكد أن المتاح أمام البرلمان في الوقت الحالي إنشاء لجنة تقصي حقائق للوقوف على ملابسات الحادث، واستخدام جميع الأدوات الرقابية بمساءلة مسؤولي الوزارة.

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