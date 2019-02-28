برلماني: حادث قطار محطة مصر يؤكد ضرورة الاستثمار بالعنصر البشري

قال تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن حادث حريق محطة مصر، الناتج عن خطأ العنصر البشري بالأساس، يؤكد حقيقة واحدة، وهي ضرورة من الاستثمار بالعنصر البشري في المقام الأول، مشيرا إلى أننا مهما أنفقنا لتطوير أي منظومة؛ فالأمر لا يجدي نفعا في ظل تدني مستوى العامل المصري ببعض القطاعات.



وأضاف، في بيان، أن ظهور السائق مرتكب الحادث بالإعلام عكس شخصيته واتضح من كلامه كم من اللامبالاة غير طبيعي، فكيف يكون سائق قطار أو مترو بهذه الثقافة والعقلية والإهمال، مشيرا إلى أن محور بناء الإنسان المصري يبدأ من تحسين وتطوير التعليم والثقافة والإعلام لإخراج موظف أو عامل قادر على تحمل مسئولية عمله.



وأوضح أن مسئولية بناء الإنسان المصري مشتركة بين المسئولين والشعب وأن الدولة تحتاج إلى قراءة مجتمعية علمية يقوم بها المختصون، لمعرفة كيفية حل المشكلات المتواجدة في المجتمع في هذا الوقت، والتي تتركز جميعها بشكل أساسي على غياب الوعي وانتشار الفوضى والإهمال، وقصور العنصر البشري من ناحية التعليم والتدريب.