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برلمان

وكيل لجنة بالبرلمان: وزير النقل تحمل خطأ سائق قطار محطة مصر

الخميس 28/فبراير/2019 - 02:25 م
صدى البلد
محمود فايد
أكد محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن الدكتور هشام عرفات يعد أحد أفضل من تولوا منصب وزير النقل وأن استقالته هي خسارة لكفاءة كبيرة، مشيرا إلى أنه كان بدأ بالفعل في تطوير منظومة النقل والتي يستغرق الإحساس بفارق بها سنوات طويلة وجهد جبار.

وأشار زين الدين، إلى أنه بالرغم من عدم الانتهاء من التحقيقات إلا أن ما تم تداوله حتى الآن يؤكد أن الخطأ بالمقام الأول يقع على سائق الجرار وليس وزير النقل وبالتالي فهو أخذ بذنب سائق غير مسئول، مشيرا إلى أنه يحترم رغبته بالاستقالة ولكن لا يجب توجيه الاتهامات الظالمة إليه احتراما لجهوده خلال توليه هذا المنصب الحساس فما قدمه فى ملف تطوير وسائل النقل المترو والسكك الحديدية يشفع له.

وطالب النائب، بتوقيع الكشف على سائق الجرار ويشمل هذا الكشف النفسي وتحليل تعاطي للمخدرات للوقوف على مدى جدارته للقيام بعمله والتعرف على سبب وقوع الحادث وان كان لحالته النفسية أو الصحية دور به.

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