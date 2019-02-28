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برلمان

برلمانى: داء الإهمال وغياب ثقافة المحاسبة والعقاب سبب رئيسي لانهيار أي منظومة

الخميس 28/فبراير/2019 - 02:20 م
صدى البلد
فريدة محمد
أكد فايز بركات، عضو مجلس النواب، أننا نعاني من داء الإهمال المتغلغل بالمجتمع، وعدم تحمل الموظف مسئولية عمله، مشيرا إلى أن إحساسه بعدم وجود رقيب وحسيب عليه، يمهد له الطريق الإهمال والتقاعس.

وأضاف بركات، أن وجود تقارير مستمرة عن سير العمل وتحقيقات فيما تم، وإرشادات وتوصيات بما يجب أن يكون، بضبط منظومة العمل، إلا أننا نعاني من غياب ثقافة الثواب والعقاب، فالمهمل يجد دائما من يدافع عنه أو ثغرة تخرجه من مأزق المحاسبة والعقاب، وهو ما يؤدي إلى فشل أي منظومة حتى وان أنفقنا عليها الملايين.

وأشار إلى أن المحاسبة ومعاقبة المهمل يجب أن تشمل أي فرد مهما كان منصبه، وأن تتم بشكل عادل، مع عدم الاستهانة بحجم الخطأ، ففرد مثل سائق الجرار الذي تسبب بكارثة حقيقية قد لا يكون مسئولا عن أزمة تهالك قطارات السكك الحديدية ولكنه تسبب فى قتل أرواح أبرياء لضحالة الفكر وعدم المسئولية، وهو ما يجب محاسبته عليه أشد الحساب ليكون عبرة لغيره.

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