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اقتصاد

إلغاء العمليات المنفذة بالبورصة على سهم إيبيكو خلال جلسة اليوم

الخميس 28/فبراير/2019 - 01:59 م
صدى البلد
محمد صبيح
أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إلغاء كافة المنفذة على الورقة المالية المصرية الدولية للصناعات الدوائية، ايبيكو، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، مع إلغاء كافة الأوامر المسجلة على الورقة المالية، على أن يتم إعادة التداول فور الإلغاء.

وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية، قد قررت قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر، والمدفوع لشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو من 793.5 مليار جنيه إلى 991.7 مليون جنيه، عبر أسهم مجانية.

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