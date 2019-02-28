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أخبار البلد

السفير المصري في فرنسا يبحث حل مشكلات أبناء الوطن بالخارج

الخميس 28/فبراير/2019 - 02:28 م
صدى البلد
سعيد العربي
استقبل السفير شريف الديواني، بعض رموز أبناء الجالية المصرية في فرنسا، بمقر السفارة المصرية، للنقاش حول بعض الملفات الخاصة بأبنائهم.

وقال صالح فرهود رئيس الجالية المصرية بفرنسا إن اللقاء الذي انعقد أمس مع السفير يعد هو الثالث، موضحا أنه منذ اللقاء الأول كنا نشعر بالفخر بقدوم شخصية عامة.

وأضاف فرهود، أن اللقاء تناول أمور عدة بينها خدمة المصريين وتذليل الأمور الصعبة التى يمرون بها فى حد المستطاع حتى يتسنى لهم حل بعض الأمور الصعبة التى يمرون بها، كـ"تجديد جواز السفر، ومشكلة التجنيد، وإصدار الرقم القومي، واستعجال طلبات المصريين عند طلب استخراج جواز السفر، والمعاملة الطيبة لكل مصرى داخل القنصلية، وسرعة انتهاء الإجراءات من توكيلات وزواج، واستخراج شهادات الميلاد المصرية" وخلافه، وقال: كل مشاكل المصريين تناولناها بصدق مع القنصل العام ومعاونيه.

وأوضح أن اللقاء تطرق لحل مشكلة المتوفين، حيث دار كل شيء بواقعية وشفافية مع المسئولين، وكان القنصل العام حريصا على التجاوب والإنصات لنا، وتناولنا كل شيء يخص الجالية وخاصة الشباب الواعد من أبناء مصر فى الخارج من الجيلين الثاني والثالث وإعادة الرحلات لمصر تحت رعاية وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، ووزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، فى شهر يوليو المقبل.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد نقاشا حول قدوم لجنة من إدارة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لاستخراج الرقم القومي، ولجنة من إدارة التجنيد بالقوات المسلحة لإصدار شهادات معافاة من تجاوز سن التجنيد، وأيضا حالات الوفاة، والاتفاق على عقد لقاء شهري بالرموز، وكل من يخدم أبناء الجالية.

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