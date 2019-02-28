يانفيسكى يناقش الأخطاء الدفاعية للاعبي الإسماعيلي قبل المران

يعقد الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير يانفيسكى، اجتماعًا مع لاعبيه قبل بدء أولى تدريباته بالجزائر وذلك بعدما وصلت بعثة الفريق أمس الأربعاء إلى مدينة قسنطنية لمواجهة فريق الشباب في إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا



ومن المقرر أن يناقش سيدومير لاعبي الإسماعيلي في أمر معالجة الأخطاء الدفاعية التي يقعوا فيها بشكل مستمر خلال الفترة الماضية وأدت الي تراجع النتائج سواء محليًا او أفريقيا.