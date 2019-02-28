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رياضة

جروس يضع برنامجاً تأهيلياً خاصاً لثنائي الزمالك

الخميس 28/فبراير/2019 - 02:00 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسى
حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، علي وضع برنامجًا تأهيليًا خاص لثنائي الفريق الأبيض خالد بوطيب، وأحمد سيد “زيزو”.

حيث لاحظ السويسري جروس ضعف اللياقة البدنية لدى الوافدين الجدد، وهو الأمر الذي أدى إلى طلب إخضاعهما لبرنامج تأهيلي خاص، من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية لديهما، لمواصلة الاعتماد عليهما في المباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو يوم الأحد الموافق 3 مارس، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويسافر الفريق الأبيض إلى أنجولا غدًا الجمعة، استعدادًا للمباراة الهامة.

ويتذيل الزمالك مجموعته في البطولة الإفريقية بعد مرور ثلاثة جولات، تعادل خلالهم في مباراتين، وخسر واحدة.

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