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محافظات

فحص مليون و500 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة ببني سويف

الخميس 28/فبراير/2019 - 02:29 م
100 مليون صحة ببني
100 مليون صحة ببني سويف
محمد عبد الحليم
أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف أنه تم الكشف "ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة" على مليون و449 ألفا و924 مواطنا بنسبة 82.20 % من المستهدف الكلي خلال فترة تنفيذ الحملة، والتي بدأت بالمحافظة في الأول من ديسمبر 2018، مشيرًا إلى متابعته لسير العمل في تنفيذ المبادرة على مدار الساعة عن طريق الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة، والتي تم تشكيلها لمتابعة هذا الملف، بإشراف من السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبوالنجا، ومن خلال التواصل اليومي مع وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبد الناصر حميدة.

وأشار المحافظ إلى أن العدد الإجمالي "لمن تم فحصهم حتى أمس الأربعاء" بلغ (1449924)مواطنا، موزعة بواقع 214 ألفا و444 مواطنا بمركز ومدينة الواسطى، و178 ألفا و337 مواطنًا بمركز ومدينة ناصر، و345 ألفا و715 مواطنا بمركز ومدينة بني سويف، و177 ألفا و53 مواطنًا بمركز ومدينة إهناسيا، و210آلاف و42 مواطنًا بمركز ومدينة ببا، و208 آلاف و46 مواطنا بمركز ومدينة الفشن، و116 ألفا و287 مواطنًا بمركز ومدينة سمسطا.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ قد أعلن "في الأول من ديسمبر 2018 "عن انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية السمنة، السكر، الضغط، والتي تستمر على مدار 3 أشهر حتى نهاية الشهر الجاري، وتستهدف فحص أكثر من 1،7 مليون مواطنًا بالمحافظة من خلال 194 نقطة تمركز ثابتة ومتحركة يقوم على إدارتها 534 فريق لتغطية أماكن الكشف على مستوى المحافظة،و(590) مُدخل بيانات على مستوى المحافظة لإدخال البيانات وتوعية المواطنين بأهمية المبادرة.

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