ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

جروس ينتظر التقرير الطبي الخاص بـ مصطفى فتحي

الخميس 28/فبراير/2019 - 02:27 م
صدى البلد
ملك موسى
ينتظر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، التقرير الطبي للاعب الفريق الأبيض مصطفى فتحي، من المركز الطبي الذي يخضع فيه اللاعب لبعض الفحوصات، بمدينة ميونيخ الألمانية.

وكان مصطفى فتحي غادر القاهرة، أول أمس الثلاثاء، متجهًا إلى ألمانيا، من أجل الخضوع لفحص طبي نتيجة الإصابة التي يعاني منها في الركبة، وتسببت في ابتعاده عن المباريات خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يوضح التقرير الطبي الخاص باللاعب حجم الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب، وحاجته إلى التدخل الجراحي من عدمه.

وكان مصطفى فتحي عاد للمشاركة بصورة أساسية مع الزمالك، على حساب إبراهيم حسن قبل أن يتعرض للإصابة ويغيب مجددًا عن الفريق الأبيض.
جروس ينتظر التقرير الطبي الخاص بـ مصطفى فتحي

ترشيحاتنا

الانتهاء من سحب عينات الـ DNA لـ 11 جثة.. وتسليم الضحايا فور تحديد الهوية

الإفراج بالعفو عن 620 من نزلاء السجون

الغضبان: زيارة البابا تواضروس أحلت البركة والسعادة على بورسعيد.. فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

النيابة تستدعي رئيس السكك الحديدية ومدير محطة مصر لسماع أقوالهما في حادث الجرار

صدمة للأهلي في المران الصباحي.. تعرف على التفاصيل

قرار من السفارة الأمريكية بشأن حادث قطار محطة مصر

موجة الطقس السيئ تضرب الإسكندرية.. واستمرار إغلاق الميناء

أول تعليق من ليفربول محمد صلاح بعد خماسية واتفورد

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم 28– 2-2019.. فيديو

جمعهما الحب والموت معًا.. قصة وفاة مهندس حزنًا على شقيقه

اتحاد الكرة يستقر على عقوبة سيد عبدالحفيظ بعد طرده فى مباراة الجونة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلة خير انتهت بمأساة.. وفاة عضوتي روتاري في محطة مصر بعد افتتاح مشروع خيري

زراعة الخير.. البنجر أمل جديد لدعم صناعة السكر بمصر

إصلاح كسر ماسورة مياه شرب بشارع مراد في الجيزة.. صور

بري لارسون تظهر بأفضل إطلالاتها في العرض الخاص لـCaptain Marvel.. صور

إيد شيران يتزوج سرا من شيري سيبورن بعد خطوبة لمدة عام.. صور

فيديو

شاهد.. 99.9% من البشر يتسببون في الاحتباس الحراري
يارا: أنا بيتوتية ولا أثق في أحد بسهولة.. فيديو
الفنانة شهيرة: شادية كانت أمي.. فيديو
شاهد.. تطورات أزمة زواج أنغام بملحن ألبومها
مشاهير تزوجوا بمعجبيهم.. أشهرهم كيتي هولمز وجون ترافولتا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟