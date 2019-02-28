جروس ينتظر التقرير الطبي الخاص بـ مصطفى فتحي

ينتظر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، التقرير الطبي للاعب الفريق الأبيض مصطفى فتحي، من المركز الطبي الذي يخضع فيه اللاعب لبعض الفحوصات، بمدينة ميونيخ الألمانية.



وكان مصطفى فتحي غادر القاهرة، أول أمس الثلاثاء، متجهًا إلى ألمانيا، من أجل الخضوع لفحص طبي نتيجة الإصابة التي يعاني منها في الركبة، وتسببت في ابتعاده عن المباريات خلال الفترة الأخيرة.



ومن المقرر أن يوضح التقرير الطبي الخاص باللاعب حجم الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب، وحاجته إلى التدخل الجراحي من عدمه.



وكان مصطفى فتحي عاد للمشاركة بصورة أساسية مع الزمالك، على حساب إبراهيم حسن قبل أن يتعرض للإصابة ويغيب مجددًا عن الفريق الأبيض.

