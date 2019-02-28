ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

منطقة القليوبية الأزهرية تدرب معلمي أولى ابتدائي على المنهج الجديد

الخميس 28/فبراير/2019 - 02:00 م
صدى البلد
محمد شحته
واصلت منطقة القليوبية الأزهرية، الدورة التدريبية لمعلمي الصف الأول الابتدائي للتدريب على المنهج الجديد، والتي تنتهي في 7/3/2019.

وبحسب بيان، الخميس، يُقسم التدريب إلى مراحل، ويُرشح لكل مرحلة 60 معلمًا فأكثر.

وتهدف الدورة التدريبية إلى تنمية مهارات المعلمين في تدريس مواد التربية الدينية واللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية، إلى جانب التدريب على أنشطة التجربة اليابانية (التو كاتسو).

وتابع فعاليات التدريب أ.محمد الشحات، الوكيل الشرعي، اليوم الاثنين 2019/2/25، حيث حاضرت بالتدريب حنان أبو مسلم، موجه بالمنطقة، فيما تُقام الدورة التدريبية تحت رعاية الشيخ إبراهيم الحاج، رئيس المنطقة، وإشراف الأستاذ محمد أبو سريع، مدير التدريب.

ترشيحاتنا

إلزام اليوم السابع بالاعتذار لـ إلهام أبو الفتح يتصدر نشرة الأخبار.. فيديو

رحلة خير انتهت بمأساة.. وفاة عضوتي روتاري في محطة مصر بعد افتتاح مشروع خيري

جمعهما الحب والموت معًا.. قصة وفاة مهندس حزنًا على شقيقه

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة.. ورياح مثيرة للأتربة على كافة الأنحاء

باكستان تطلق سراح الطيار الهندي الرهينة بعد إسقاط مقاتلتين

الكاف يصدم الزمالك في الإعلان عن أفضل 5 أهداف بالكونفيدرالية

عمرو مصباح الفائز بلقب مستر دبي 2019: مطواة سبب اعتزالي كرة القدم

الإفراج بالعفو عن 620 من نزلاء السجون

قائد طائرة ينجح في الهبوط بمطار القاهرة بعد إصابتها بعطل فني

تعليق من رئيس الزمالك السابق على هزيمة ريال مدريد

غضب يمني عارم ضد النظام القطري

شاهد.. رجال الإنقاذ يهرعون لإخراج فأر سمين عالق في المجاري بألمانيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلة خير انتهت بمأساة.. وفاة عضوتي روتاري في محطة مصر بعد افتتاح مشروع خيري

زراعة الخير.. البنجر أمل جديد لدعم صناعة السكر بمصر

إصلاح كسر ماسورة مياه شرب بشارع مراد في الجيزة.. صور

بري لارسون تظهر بأفضل إطلالاتها في العرض الخاص لـCaptain Marvel.. صور

إيد شيران يتزوج سرا من شيري سيبورن بعد خطوبة لمدة عام.. صور

فيديو

طارق الشناوي: الذكاء هو من أدار موهبة حنان مطاوع.. فيديو
الغضبان: زيارة البابا تواضروس أحلت البركة والسعادة على بورسعيد.. فيديو
شاهد.. رأي رامي مالك في العمل مع مخرجين مصريين
مكسيم خليل: مسلسل صانع الأحلام يستقطب جيلا خسرته الدراما.. فيديو
شاهد.. متشرد يتحول لنجم إحدى العلامات التجارية الشهيرة في باريس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟