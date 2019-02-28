منطقة القليوبية الأزهرية تدرب معلمي أولى ابتدائي على المنهج الجديد

واصلت منطقة القليوبية الأزهرية، الدورة التدريبية لمعلمي الصف الأول الابتدائي للتدريب على المنهج الجديد، والتي تنتهي في 7/3/2019.



وبحسب بيان، الخميس، يُقسم التدريب إلى مراحل، ويُرشح لكل مرحلة 60 معلمًا فأكثر.



وتهدف الدورة التدريبية إلى تنمية مهارات المعلمين في تدريس مواد التربية الدينية واللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية، إلى جانب التدريب على أنشطة التجربة اليابانية (التو كاتسو).



وتابع فعاليات التدريب أ.محمد الشحات، الوكيل الشرعي، اليوم الاثنين 2019/2/25، حيث حاضرت بالتدريب حنان أبو مسلم، موجه بالمنطقة، فيما تُقام الدورة التدريبية تحت رعاية الشيخ إبراهيم الحاج، رئيس المنطقة، وإشراف الأستاذ محمد أبو سريع، مدير التدريب.