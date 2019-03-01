خطة البرلمان: تواجد مافيا بهيئات السكك الحديد سبب الخسائر

عبر النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسبب الفساد المتوغل بهيئات السكك الحديد بمصر، لافتا إلي وجود مافيا مسئولة عن خسائر هيئات السكك الحديد، دون وجود أي رقابة.



وأشار الفقي في تصريحاته لـ"صدي البلد" إلى أن مديونية السكك الحديد وصلت لـ47 مليار جنيه، موضحا أن هناك خسائر عديدة على الرغم من امتلاكها أصول تقدر بالمليارات.



وأكد عضو البرلمان، أنه سبق وقد تمت المطالبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة أسباب الخسارة والإهمال المتراكم بالهيئة، والتوصل لحلول تضمن معالجة هذا الأمر، للمحافظة على أرواح المواطنين.



وتابع الفقي حديثه، الهيئة مكبلة بالخسائر والديون وتحتاج إلى تطوير من جديد ، وتدريب السائقين بشكل جيد وعمل دورات تدريبية تضمن كفاءتهم وتحسين أجورهم لمنع تشتتهم وانشغالهم بأمور أخرى.