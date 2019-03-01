ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

خطة البرلمان: تواجد مافيا بهيئات السكك الحديد سبب الخسائر

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:00 ص
صدى البلد
القسم السياسي
عبر النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسبب الفساد المتوغل بهيئات السكك الحديد بمصر، لافتا إلي وجود مافيا مسئولة عن خسائر هيئات السكك الحديد، دون وجود أي رقابة.

وأشار الفقي في تصريحاته لـ"صدي البلد" إلى أن مديونية السكك الحديد وصلت لـ47 مليار جنيه، موضحا أن هناك خسائر عديدة على الرغم من امتلاكها أصول تقدر بالمليارات.

وأكد عضو البرلمان، أنه سبق وقد تمت المطالبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة أسباب الخسارة والإهمال المتراكم بالهيئة، والتوصل لحلول تضمن معالجة هذا الأمر، للمحافظة على أرواح المواطنين.

وتابع الفقي حديثه، الهيئة مكبلة بالخسائر والديون وتحتاج إلى تطوير من جديد ، وتدريب السائقين بشكل جيد وعمل دورات تدريبية تضمن كفاءتهم وتحسين أجورهم لمنع تشتتهم وانشغالهم بأمور أخرى.

ترشيحاتنا

لوهانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 11 مرة خلال الليلة الماضية

وفاء عامر: المشهد المحذوف بيني وبين محمد رمضان دبسوني فيه

راغب علامة يلتقي قائد الجيش اللبناني.. صور

الجامعة الروسية تعلن عن وظائف جديدة

أهالي مفقود من أسوان في حادث قطار محطة مصر يستغيثون بالمسئولين للبحث عنه

ترامب: كيم جونج أون وعدني بعدم اختبار النووي وأنا أثق فيه

الزمالك يطير إلى أنجولا اليوم

فيديوجراف| كتيبة ألمانية لإنقاذ فأر سمين

صورة.. ننشر نموذج رسالة التموين لحذف غير المستحقين خلال مارس

موقع فرنسي: محمد بن سلمان سيقيم 10 أيام في العاصمة التونسية خلال القمة العربية

ما لا تعرفه عن الأمير هاري.. اعتاد الذهاب للحانات ولقب بأمير الحفلات

انتقادات لسيدة أجرت عملية تجميل لقطتها بـ 25 ألف جنيه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أهالي ضحايا حادث قطار محطة مصر أمام مشرحة زينهم.. صور

إيهاب جلال يشارك في حفل تكريم اللاعبة أمنية حاتم.. صور

النيابة الإدارية: لا خلاف مع محاكم مجلس الدولة حول جزاءات الموظفين.. صور

سحب مثقوبة.. سعوديون يتداولون صورا مدهشة لظاهرة لم تحدث منذ 50 عاما.. شاهد

مصر تفوز بتنظيم البطولة العربية للجودو..ولقب أول بطولة إفريقية للسومو

فيديو

فيديوجراف| كتيبة ألمانية لإنقاذ فأر سمين
فيديوجراف| مسابقة ترامب لبناء أقوى جدار
سائق أنقذ طفلة من الاختطاف: استنجدت بي.. وعرضت حياتي للموت من أجلها
شوبير: الزمالك قادر على الفوز أمام بترو أتليتكو.. فيديو
فاروق جعفر يروي تفاصيل صداقته بالخطيب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟