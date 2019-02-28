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محافظات

تنفيذي بني سويف يقف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا حادث القطار

الخميس 28/فبراير/2019 - 02:28 م
دقيقة حداد
دقيقة حداد
محمد عبد الحليم
استهل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف اجتماع المجلس التنفيذي، اليوم الخميس، بالوقوف دقيقة حداداً وقراءة الفاتحة على ترحمًا على أرواح شهداء حادث قطار محطة مصر برمسيس، الذي وقع أمس الأربعاء.

وأعرب المحافظ في مستهل الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس التنفيذي عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الحادث الأليم، سائلاً المولى عز وجل، أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يمن على ذويهم وأسرهم بنعمة الصبر والسلوان، ومتمنيا عاجل الشفاء لمصابي الحادث.

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