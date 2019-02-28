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رياضة

رضوان جياد حكما لمواجهة قسنطينة الجزائري والإفريقي التونسي

الخميس 28/فبراير/2019 - 02:28 م
رضوان جياد
رضوان جياد
عمرو الحلواني
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اختيار طاقم تحكيم مغربي لإدارة القمة المرتقبة بين شباب قسنطينة الجزائري والنادي الإفريقي التونسي.

ويحل الإفريقي، ضيفًا على شباب قسنطينة المقرر إقامتها 8 مارس المقبل، على ملعب "الشهيد حملاوي"، بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسيقود الطاقم المغربي حكم الساحة رضوان جياد، إلى جانب الحكم المساعد الأول لحسن أزغاو، والحكم المساعد الثاني مصفى أكركاد، وكريم صبري حكمًا رابعًا.

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