الفنانة شهيرة: شادية كانت أمي.. فيديو

قالت الفنانة شهيرة إنها كانت الوحيدة في الوسط الفني التي كان لها تواصل دائم مع الراحلة شادية، مؤكدة أنها تشرفت بتلك العلاقة.



وأضافت "شهيرة"، في تصريحات لفضائية "dmc" اليوم، الخميس، على هامش احتفالية دار الأوبرا بذكرى ميلاد شادية، أن الفنانة الراحلة شادية كانت تولي لها اهتماما كبيرا، مؤكدة أنها كانت بمثابة أمها وأختها وصديقتها.



من جانبه، أوضح خالد جلال، رئيس قطاع شون الثقافة، أن الهدف الأساسي من الاحتفالات التي يعملون عليها هو حفظ التراث الفني.

