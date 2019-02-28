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عريقات: قضية الأسرى الفلسطينيين هي الركيزة الأساسية لأي حل سياسي شامل

الخميس 28/فبراير/2019 - 02:19 م
صدى البلد
أ ش أ
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن قضية الأسرى تشكل ركيزة أساسية لأي حل سياسي شامل ودائم، وإن هناك ملفًا كامل الفصول حول الأسرى ومعاناتهم حاضر في المحكمة الجنائية الدولية وجميع الهيئات الدولية؛ من أجل الانتصاف لحقوقهم وإدانة الاحتلال ومحاسبته.

وهنأ عريقات - في بيان اليوم /الخميس/ - القيادية الفلسطينية خالدة جرار وعائلتها وأبناء الشعب الفلسطيني كافة بالإفراج عنها بعد قضاء محكومية 20 شهرًا في الاعتقال الإداري بتهمة النشاط السياسي والانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأضاف أن المناضلة خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية تشكل نموذجًا وطنيًا ونضاليًا يحتذى به بالصمود والتحدي في وجه الغطرسة الإسرائيلية، ومثلا يعبر عن إرادة شعب بأكمله، لم ينل الاحتلال من كرامته وسيواصل نشاطه السياسي ونضاله حتى إنهاء الاحتلال وتجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

واوضح أن مواصلة سلطات الاحتلال لسياسة العقوبات الجماعية وتهديد أمن الشعب الفلسطيني وقياداته بالاعتقال بمخالفة صارخة للقوانين الدولية لن يمنعنا من مواصلة المساعي السياسية والقانونية في سبيل العدالة وتوفير الحماية الدولية العاجلة وصولًا إلى إنهاء الاحتلال العسكري إلى الأبد عن أرض فلسطين.

وجدد عريقات مطالبته للمجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والمقررين الخاصين للأمم المتحدة بالتحقيق في جرائم إسرائيل المرتكبة ضد الأسرى، ووقف السياسات التعسفية ضدهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

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