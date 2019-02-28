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أخبار العالم

ألمانيا تأسف لعدم توصل قمة ترامب - كيم لاتفاق

الخميس 28/فبراير/2019 - 02:20 م
صدى البلد
أ ش أ
أعرب وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، عن أسف بلاده لعدم توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لاتفاق خلال القمة التي اختتمت فعاليتها في وقت سابق اليوم بالعاصمة الفيتنامية هانوي.

وقال ماس - في تصريح نقلته شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم /الخميس/ - "لو كانت الولايات المتحدة قد نجحت في حث كوريا الشمالية على إنهاء برنامجها النووي والتخلص من أسلحتها النووية لكانت أجزاء كبيرة من العالم أكثر أمنا".

وتابع: "لكن للأسف الأمر أشبه بالمرة الأخيرة - في إشارة للقمة الأولي التي عقدت في سنغافورة خلال شهر يونيو الماضي - تعقد قمة ولا تخرج بنتائج ولا يتم التخلص من الأسلحة النووية في كوريا الشمالية".

وكان البيت الأبيض قد أعلن صباح اليوم أن القمة الأمريكية-الكورية الشمالية انتهت دون إبرام اتفاق.

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