شاهد.. تطورات أزمة زواج أنغام بملحن ألبومها

قال موسى عيسى، شقيق ياسمين عيسى الزوجة الأولى للملحن أحمد إبراهيم، إن الاستوديو الخاص بالملحن والذى اتهم فيه زوجته الأولى بتدميره ملك لهما، لافتًا إلى أن الملحن فور إعلان زواجه من أنغام اخلى كل محتويات الاستوديو.



وأضاف عيسى فى لقاء خاص ببرنامج " MBC TRANDING"، المذاع على فضائية " MBC4"، أن الاستوديو لم يتعرض لتلفيات أو سرقة كما يدعى الملحن، مشيرًا إلى أنه يساوم زوجته الاولى ياسمين عيسى وأسرتها حول التنازل عن ملكية الاستوديو مقابل تطليقها.



وتابع "احنا معندناش مشكلة خود الاستوديو ولكن أختى محتاجة تطلق وتستريح"، موضحًا أن الملحن أحمد إبراهيم تزوج من أنغام سريًا منذ أكثر من 4 أشهر ولم تعلم زوجته الأولى شيئًا عن الزواج إلا بعد انتشار الخبر بالصحافة".



وأردف شقيقتى فقدت الوعى وتم نقلها للمستشفى فور علمها بالخبر، مؤكدًا أن الجلسة الأولى فى قضية الطلاق ستكون يوم 4 مارس القادم.

