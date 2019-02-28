ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. تطورات أزمة زواج أنغام بملحن ألبومها

الخميس 28/فبراير/2019 - 02:24 م
صدى البلد
آيات احمد
قال موسى عيسى، شقيق ياسمين عيسى الزوجة الأولى للملحن أحمد إبراهيم، إن الاستوديو الخاص بالملحن والذى اتهم فيه زوجته الأولى بتدميره ملك لهما، لافتًا إلى أن الملحن فور إعلان زواجه من أنغام اخلى كل محتويات الاستوديو.

وأضاف عيسى فى لقاء خاص ببرنامج " MBC TRANDING"، المذاع على فضائية " MBC4"، أن الاستوديو لم يتعرض لتلفيات أو سرقة كما يدعى الملحن، مشيرًا إلى أنه يساوم زوجته الاولى ياسمين عيسى وأسرتها حول التنازل عن ملكية الاستوديو مقابل تطليقها.

وتابع "احنا معندناش مشكلة خود الاستوديو ولكن أختى محتاجة تطلق وتستريح"، موضحًا أن الملحن أحمد إبراهيم تزوج من أنغام سريًا منذ أكثر من 4 أشهر ولم تعلم زوجته الأولى شيئًا عن الزواج إلا بعد انتشار الخبر بالصحافة".

وأردف شقيقتى فقدت الوعى وتم نقلها للمستشفى فور علمها بالخبر، مؤكدًا أن الجلسة الأولى فى قضية الطلاق ستكون يوم 4 مارس القادم.

ترشيحاتنا

موجة الطقس السيئ تضرب الإسكندرية.. واستمرار إغلاق الميناء

اتحاد الكرة يكشف عن كيفية اختيار الأندية المشاركة في بطولات الكاف هذا الموسم

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة.. ورياح مثيرة للأتربة على كافة الأنحاء

صدمة للأهلي في المران الصباحي.. تعرف على التفاصيل

اتحاد الكرة يستقر على عقوبة سيد عبدالحفيظ بعد طرده فى مباراة الجونة

مشاهير تزوجوا بمعجبيهم.. أشهرهم كيتي هولمز وجون ترافولتا.. فيديو

زوجة تطلب الخلع.. بيشتريلي ذهب كتير

شاهد.. رجال الإنقاذ يهرعون لإخراج فأر سمين عالق في المجاري بألمانيا

ترامب يعلن فشل القمة مع زعيم كوريا الشمالية بسبب العقوبات

يعاقب بالإعدام .. مشروع قانون لتشديد عقوبة الإهمال بعد حادث محطة مصر

شاهد.. محمد شاكر يتفقد محطة مصر بعد حادثة القطار

ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار محطة مصر إلى 22 بينهم مسعف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلة خير انتهت بمأساة.. وفاة عضوتي روتاري في محطة مصر بعد افتتاح مشروع خيري

زراعة الخير.. البنجر أمل جديد لدعم صناعة السكر بمصر

إصلاح كسر ماسورة مياه شرب بشارع مراد في الجيزة.. صور

بري لارسون تظهر بأفضل إطلالاتها في العرض الخاص لـCaptain Marvel.. صور

إيد شيران يتزوج سرا من شيري سيبورن بعد خطوبة لمدة عام.. صور

فيديو

شاهد.. 99.9% من البشر يتسببون في الاحتباس الحراري
يارا: أنا بيتوتية ولا أثق في أحد بسهولة.. فيديو
الفنانة شهيرة: شادية كانت أمي.. فيديو
شاهد.. تطورات أزمة زواج أنغام بملحن ألبومها
مشاهير تزوجوا بمعجبيهم.. أشهرهم كيتي هولمز وجون ترافولتا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟