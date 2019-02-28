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أخبار العالم

روسيا: سجن خمسة مواطنين ينتمون لـ داعش من 12 إلى 20 سنة

الخميس 28/فبراير/2019 - 02:21 م
صدى البلد
أ ش أ
قضت محكمة شمال القوقاز العسكرية الروسية اليوم الخميس بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين 12 و20 عاما بحق خمسة مدنيين من جمهورية إنغوشيا الروسية؛ للتخطيط لهجمات إرهابية استهدفت السفارة الفرنسية في موسكو.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن بين التهم التي وجهت للمتهمين الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي في إنغوشيا، والتخطيط لشن هجمات إرهابية استهدفت السفارة الفرنسية بموسكو في الأول من يناير لعام 2017، فضلًا عن تخزين أسلحة ومتفجرات بشكل غير قانوني.

وأوضحت تاس أن المتهمين بدأوا التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية بموسكو في سبتمبر عام 2016، وقاموا بشراء أسلحة وسيارات بتمويل من منسقين إرهابين كانوا على تواصل معهم.

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