ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مسئول ملف الإخوان بأمن الدولة يكشف هدف اقتحام الحدود الشرقية خلال 25 يناير

الخميس 28/فبراير/2019 - 02:28 م
الرئيس المعزول محمد
الرئيس المعزول محمد مرسي
أحمد مهدي
تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية".

وقال اللواء عادل عزب مسئول ملف النشاط الإخواني بأمن الدولة، من بداية ظهور المليشيات المسلحة على الحدود المصرية، فجر يوم 29 يناير 2011، وانسحاب القوات نتيجة حجم التعامل والاشتباك، وانتقالهم للشيخ زويد حتى 9 صباحا، ثم أصبح الشريط الحدودي بالكامل تسيطر عليه عناصر حماس وعناصر البدو الجنائية وجماعة التكفير والجهاد، بل وأنشأوا لجان شعبية بذات المنطقة لإحكام السيطرة وعزلها عن باقى محافظات الجمهورية.

وأضاف الشاهد، أنهم استطاعوا خطف 3 ضباط وأمين شرطة، فى أول يوم عمل لهم فى سيناء بعد انتدابهم من مديرية أمن الدقهلية، وقاموا باستخدام الأسلحة الثقيلة والتفجيرات لكافة المؤسسات الشرطية لإجبارهم على الانسحاب لصالح المليشيات المسلحة.

وكشف الشاهد، عن الهدف الرئيسي من اقتحام الحدود الشرقية والسجون، قائلا "كان ذلك هدف الاقتحام الأساسي، المساس بسلامة البلاد وإسقاط الدولة المصرية وإشاعة الفوضى فى منطقة سيناء وإعادة تقسيمها وبالتحديد منطقة رفح والشيخ زويد، كي تنتقل حركة حماس وأعضائها لسيناء".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.

ترشيحاتنا

جمعهما الحب والموت معًا.. قصة وفاة مهندس حزنًا على شقيقه

خدعة تتيح لك قراءة رسائل واتساب دون علم المرسل

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقاً بسبب صورة سيلفي بالقناطر

أول تعليق من ليفربول محمد صلاح بعد خماسية واتفورد

الانتهاء من سحب عينات الـ DNA لـ 11 جثة.. وتسليم الضحايا فور تحديد الهوية

بعد 24 ساعة من حريق محطة مصر.. رائحة الموت والخوف تفوح من رصيف 6.. صور

النيابة تستدعي رئيس السكك الحديدية ومدير محطة مصر لسماع أقوالهما في حادث الجرار

رحلة خير انتهت بمأساة.. وفاة عضوتي روتاري في محطة مصر بعد افتتاح مشروع خيري

أول تعليق من مدرب ليفربول علي غياب محمد صلاح عن التهديف

تعرف على آخر تطورات حالة محمد حماقي الصحية بعد العملية الجراحية

لحلوى مميزة في المنزل.. إليكم طريقة تحضير السويسرول بالشوكولاته

تحليل DNA لأهالي المتوفين بحادث قطار محطة مصر قبل تسلم ذويهم.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلة خير انتهت بمأساة.. وفاة عضوتي روتاري في محطة مصر بعد افتتاح مشروع خيري

زراعة الخير.. البنجر أمل جديد لدعم صناعة السكر بمصر

إصلاح كسر ماسورة مياه شرب بشارع مراد في الجيزة.. صور

بري لارسون تظهر بأفضل إطلالاتها في العرض الخاص لـCaptain Marvel.. صور

إيد شيران يتزوج سرا من شيري سيبورن بعد خطوبة لمدة عام.. صور

فيديو

شاهد.. 99.9% من البشر يتسببون في الاحتباس الحراري
يارا: أنا بيتوتية ولا أثق في أحد بسهولة.. فيديو
الفنانة شهيرة: شادية كانت أمي.. فيديو
شاهد.. تطورات أزمة زواج أنغام بملحن ألبومها
مشاهير تزوجوا بمعجبيهم.. أشهرهم كيتي هولمز وجون ترافولتا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟