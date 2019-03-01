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في مؤتمر بالجامعة العربية وزراء الصحة العرب يقفون دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث محطة مصر.. الرعاية والتغطية الصحية الشاملة للمواطنين هدف رئيسي.. وزايد: مستعدون لتقديم خبراتنا في مواجهة فيروس سي

الجمعة 01/مارس/2019 - 03:16 ص
جانب من اجتماعات
جانب من اجتماعات وزراء الصحة العرب اليوم
نادر غازي
وزراء الصحة العرب:
إنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة "الإيدز"
إنشاء المركز العربي للأبحاث الطبية والمعملية والهيئة العربية لخدمات نقل الدم
الصحة ركيزة أساسية لحياة سعيدة والسرطان أكبر المشكلات الصحية التي تواجه العالم

بدأ وزراء الصحة العرب اجتماع دورتهم الـ ٥١ التى عقدت اليوم فى مقر الجامعة العربية، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا حادث محطة مصر، معربين عن خالص التعازي لمصر حكومةً وشعبًا.. وقدم المشاركون في الاجتماع خالص التعازى للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خلال مشاركتها بالاجتماع.. وأعربت زايد عن شكر وتقدير مصر للدول العربية لمساندتهم لمصر وتعازيهم في مصابها الأليم.

وأكدت د.زايد خلال كلمتها بالاجتماع، على أهمية تعزيز الجهود العربية من أجل تحقيق الرعاية والتغطية الصحية الشاملة للمواطنين ووقايتهم من الأمراض.. وأوضحت أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في التصدي لـ "فيروس سى"، وخطت خطوات كبيرة للكشف عنه وعلاجه، مشيرة إلى أن إقبال المواطنين على التحاليل جعل المرضى يتعافون سريعًا.

وأكدت أن مصر تواصل جهودها لتكون خالية من الفيروس.. وأبدت استعداد مصر لتقديم الخبرة والاستفادة من تجربتها الناجحة في مواجهة الفيروس على مستوى الجمهورية، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشددت على أهمية تبادل الخبرات حول التجارب الصحية الناجحة في الدول العربية وتعزيز الحوار الجماعي وقنوات التواصل وصولا لرؤية مشتركة حول الشمول الصحي ومواجهة المخاطر التي تواجه الدول العربية.

وأشارت إلى أهمية توفير الدعم التكنولوجي إلى جانب الدعم المادي من أجل النهوض بالمجالات الصحية ومواكبة المتغيرات العالمية، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية التصدي لمحدودية الموارد في الدول العربية بترتيب الأولويات من أجل توفير الرعاية الصحية المطلوبة وتذليل العقبات.

ومن جانبها طالبت الإمارات بتعزيز العمل العربي المشترك وتكثيف الجهود وتكاتف الإمكانات حفاظًا على الصحة العامة والتماسك ومنع انتشار الأوبئة.

وشددت على ضرورة العمل على تطبيق التغطية الصحية الشاملة وضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.

وقال عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة الإماراتي - رئيس الاجتماع - : "إننا أحوج من أي وقت مضى إلى تعزيز العمل العربي المشترك وتكثيف الجهود وتكاتف الإمكانيات والنأي بالأنظمة الصحية في بلداننا عن مجمل الأوضاع والظروف السائدة، حفاظًا على الصحة العامة والتماسك ومنع انتشار الأوبئة والعمل على تطبيق التغطية الصحية الشاملة وضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار".. وأضاف أن العالم يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخ البشرية هي الثورة الصناعية الرابعة، وما تنطوي عليها من تقدم تكنولوجي سارع في عملية التطور في كثير من مناحي الحياة وفتح آفاق رحبة لتحقيق تنمية شاملة مستدامة، موضحًا أن هذا التقدم فرض تحديات جديدة تتطلب رؤى إبداعية لمواكبة روح العصر ومستجداته.

كما أكدت الجامعة العربية، أن الصحة هي الركيزة الأساسية لحياة سعيدة، وأشارت إلى أن السرطان يعد أكبر المشكلات الصحية التي تواجه العالم كما انه من أهم أسباب الوفاة على الصعيد العالمي، ويتسبب في وفاة نسبة كبيرة من السكان، حيث انه يسبب وفاة شخص من كل ست وفيات في العالم.

وأكدت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، فى كلمة الجامعة بالاجتماع، على حرص الجامعة على تعزيز علاقات التعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال التصدي للأمراض غير المعدية.

وناقش الوزراء خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، أبرزها توحيد التشريعات الصحية في الدول العربية، والتجارب الناجحة والرائدة في المجال الصحي لفلسطين والكويت، ومشروع إنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة "الإيدز"، ومشروع إنشاء المركز العربي للأبحاث الطبية والمعملية.

كما بحث الوزراء موضوعات تتعلق بالهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، والصندوق العربي للتنمية الصحية، بالإضافة إلى استعراض فعاليات المنتدى الوزاري العربي السنوي في مجال زراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية والتبرع بها.

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