ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

عاش هنا.. يوثق حكاية انتقال أبو ضحكة جنان لفيلا وسط البلد ليقدم أول سلسلة أفلام تحمل اسم صاحبها في السينما المصرية

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:30 ص
صدى البلد
طارق موسى
مشروع "عاش هنا" أحد أهم المشروعات التي يشرف عليها جهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، يهدف إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانون والسينمائيون وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.

من أبرز الأماكن التي وثقها المشروع، المكان الذي عاش فيه الفنان الكوميدى الكبير إسماعيل ياسين ، حيث وضع لافتة عليه توضح عنوانه "فيللا رقم 138 – شارع 26 يوليو – القاهرة" كما دون على اللافتة تاريخ الميلاد:15/09/1912 مكان الميلاد:السويس، تاريخ الوفاة:24/05/1972 مكان الوفاة:القاهرة.

ولد إسماعيل ياسين في مدينة السويس في 15 سبتمبر عام 1912. - اكتشفه فؤاد الجزايرلي فقدمه في فيلم "خلف الحبايب" عام 1939. - انضم لفرقة علي الكسار وخلال تلك الفترة تميز في غناء المونولوجات. - أسس فرقة مسرحية تحمل اسمه قدم من خلالها عددًا من الفنانين الذين صاروا نجوما. - كون مع الكاتب والشاعر أبو السعود الإبياري ثنائيًا سينمائيًا ومسرحيًا. - شهد في نهايات حياته تعثرًا ماليًا، بعد أن انحسرت عنه الأضواء. - توفي في 24 مايو 1972.

قدم إسماعيل ياسين عددًا كبيرًا من الأفلام بدءًا من عام 1939 حتى عام 1972 - تميز سينمائيًا بمجموعة من الأفلام تحمل اسمه منها :- - "إسماعيل ياسين في البوليس"، "إسماعيل ياسين في متحف الشمع"، "إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة"، وأصبح نجمًا للشباك،. - من أشهر مسرحيات فرقته: "المفتش العام"، "اتفضل قهوة"، و"زوج سعيد جدًا".

يذكر أن مشروع "عاش هنا" يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، ويتم الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها. ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافتة على المبنى تبين اسم الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني محملة على تطبيق الـQR والذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، مما يساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني الهامة على مستوى الجمهورية.

ترشيحاتنا

ساندرز عن عدم توقيع اتفاق مع كوريا الشمالية: ترامب لا يريد تكرار خطأ أوباما

بعد حادث محطة مصر.. البرلمان يظهر العين الحمراء.. نواب:عازمون على محاسبة المتهم أيا كان منصبه.. ونطالب بإنشاء لجنة تقصي حقائق للوقوف على ملابسات الواقعة

ياسر إبراهيم يوجه رسالة إلى إكرامي بعد إصابته

أهالي مفقود من أسوان في حادث قطار محطة مصر يستغيثون بالمسئولين للبحث عنه

حبس 6 لصوص في واقعة سرقة طبيبة بمصر الجديدة

صورة.. ننشر نموذج رسالة التموين لحذف غير المستحقين خلال مارس

انتقادات لسيدة أجرت عملية تجميل لقطتها بـ 25 ألف جنيه

ميجان ماركيل غيرت القواعد الملكية وويليام وكايت يتأثران بعدوى المحبة

الزمالك يطير إلى أنجولا اليوم

ما لا تعرفه عن الأمير هاري.. اعتاد الذهاب للحانات ولقب بأمير الحفلات

اكتشاف نوع جديد من التوائم

مقتل شاب بالغردقة حاول القفز من عقار بعد احتجازه من 5 أفراد لخلافات مالية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيدوس.. كعبة الحج لدى قدماء المصريين تنعش السياحة في سوهاج

شاهد.. أهالي ضحايا حادث قطار محطة مصر أمام مشرحة زينهم.. صور

إيهاب جلال يشارك في حفل تكريم اللاعبة أمنية حاتم.. صور

النيابة الإدارية: لا خلاف مع محاكم مجلس الدولة حول جزاءات الموظفين.. صور

سحب مثقوبة.. سعوديون يتداولون صورا مدهشة لظاهرة لم تحدث منذ 50 عاما.. شاهد

فيديو

الأرصاد توجه تحذيرات للمواطنين من طقس الأحد المقبل .. فيديو
بث مباشر.. اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي
فيديوجراف| كتيبة ألمانية لإنقاذ فأر سمين
فيديوجراف| مسابقة ترامب لبناء أقوى جدار
سائق أنقذ طفلة من الاختطاف: استنجدت بي.. وعرضت حياتي للموت من أجلها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟