عاش هنا.. يوثق حكاية انتقال أبو ضحكة جنان لفيلا وسط البلد ليقدم أول سلسلة أفلام تحمل اسم صاحبها في السينما المصرية

مشروع "عاش هنا" أحد أهم المشروعات التي يشرف عليها جهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، يهدف إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانون والسينمائيون وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.



من أبرز الأماكن التي وثقها المشروع، المكان الذي عاش فيه الفنان الكوميدى الكبير إسماعيل ياسين ، حيث وضع لافتة عليه توضح عنوانه "فيللا رقم 138 – شارع 26 يوليو – القاهرة" كما دون على اللافتة تاريخ الميلاد:15/09/1912 مكان الميلاد:السويس، تاريخ الوفاة:24/05/1972 مكان الوفاة:القاهرة.



ولد إسماعيل ياسين في مدينة السويس في 15 سبتمبر عام 1912. - اكتشفه فؤاد الجزايرلي فقدمه في فيلم "خلف الحبايب" عام 1939. - انضم لفرقة علي الكسار وخلال تلك الفترة تميز في غناء المونولوجات. - أسس فرقة مسرحية تحمل اسمه قدم من خلالها عددًا من الفنانين الذين صاروا نجوما. - كون مع الكاتب والشاعر أبو السعود الإبياري ثنائيًا سينمائيًا ومسرحيًا. - شهد في نهايات حياته تعثرًا ماليًا، بعد أن انحسرت عنه الأضواء. - توفي في 24 مايو 1972.



قدم إسماعيل ياسين عددًا كبيرًا من الأفلام بدءًا من عام 1939 حتى عام 1972 - تميز سينمائيًا بمجموعة من الأفلام تحمل اسمه منها :- - "إسماعيل ياسين في البوليس"، "إسماعيل ياسين في متحف الشمع"، "إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة"، وأصبح نجمًا للشباك،. - من أشهر مسرحيات فرقته: "المفتش العام"، "اتفضل قهوة"، و"زوج سعيد جدًا".



يذكر أن مشروع "عاش هنا" يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، ويتم الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها. ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافتة على المبنى تبين اسم الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني محملة على تطبيق الـQR والذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، مما يساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني الهامة على مستوى الجمهورية.

