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فيديوجراف| سيول القدس تعاقب الاحتلال الإسرائيلي

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:33 م
إسلام عبد الهادي
تعرضت مدينة القدس الفلسطينية لمنخفض جوي شديد تسبب في هطول الأمطار بغزارة ومتوقع استمرارها اليوم الجمعة.

الأمطار تسببت في تراكم المياه الطرق والأنفاق وتعطل حركة المرور، ما دفع فرق الإنقاذ للتعامل مع الحوادث الناجمة والتي بلغ عددها 80 حادثًا.

إلا أن السيول أبت أن تتوقف قبل أن تعاقب الاحتلال الإسرائيلي، من خلال الفيديوجراف يمكنك معرفة التفاصيل.

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فيديوجراف| سيول القدس تعاقب الاحتلال الإسرائيلي

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فيديوجراف| سيول القدس تعاقب الاحتلال الإسرائيلي

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