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فيديو جراف

فيديو جراف.. امرأة صينية تجري عملية تجميل لعيون قطتها

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:00 م
منار شعبان
أرسلت امرأة صينية من نانجينغ بمقاطعة جيانغسو، قطتها لإجراء جراحة لتصحيح شكل العينين.

وأنفقت المرأة الصينية مبلغ 10 آلاف يوان على إجراء جراحة تجميلية لقطتها "القبيحة".

وقال الأطباء في المستشفى البيطري Rupeng Pet Hospital، الذي أجرى العملية الجراحية، إن عمليات التجميل شائعة بين الكلاب، إلا أن الأطباء نوهوا بأن التخدير يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية لدى القطط.

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