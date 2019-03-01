الكيلو بـ 80 جنيها.. كيف نجح 3 شباب في خفض أسعار اللحوم بالمنوفية

معاناة يومية نعيشها من ارتفاع الأسعار بسبب جشع التجار بشكل مبالغ فيه في العديد من السلع الأساسية ، ولكن هل تنجح مبادرات المقاطعة والتي كان أبرزها حملة مقاطعة شراء السيارات "خليها تصدي" في حل المشكلة؟.



150 جنيها

3 شباب من قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، ساروا على نهج تلك الحملة بعدما فشلوا في التفاوض مع جزاري البلدة لخفض أسعار اللحوم ، بعد أن وصل سعر الكيلو إلى 130 و150 جنيها لدى البعض.



محمد شاهين ومحمد فودة والدكتور محمد شيح ، ثلاثة شباب اتفقوا على محاربة الجشع والاستغلال لدى بعض التجار، فقاموا بعمل حملة توعية للأهالي، وفي نفس الوقت طالبوا الجزارين في بلدهم بخفض الأسعار تضامنا مع أهالي البلدة.



حق عرب

قلة قليلة جدا من الجزارين وافقوا على المبادرة ، لكن الباقي منهم رفض مجرد طرح الفكرة، وعملوا علي تغيير رأي المجموعة التي وافقت من زملائهم، وأعلنوا إن الجزار الذي سيوافق على خفض الأسعار سيقوم بدفع حق عرب عشرة آلاف جنيه.



المقاطعة

الشباب لم ييأسوا بعد فشل محاولاتهم مع الجزارين ببلدهم ، فراهنوا على (أهل البلد)، وأعلنوا بدء مقاطعة اللحوم في القرية، ونجحت الحملة وكانت الاستجابة من الأهالي غير عادية.



الكيلو بـ 80 جنيها

وبعد نجاح الحملة قام أحد الجزارين بمساعدتهم وأعلن الحرب على الجشع، حيث قام بإحضار ماشية وذبحها في سلخانة القرية وباع كيلو اللحم بـ 80 جنيها، إلي جانب اختيار اللحوم ، وأكد الشباب، إن الحملة مستمرة وستكون في كل السلع ليس فقط اللحوم.

