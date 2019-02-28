الصحفيين تناشد أعضاءها حضور اجتماع الجمعية العمومية غدا

ناشدت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم ، الصحفيين، الحرص على حضور اجتماع الجمعية العمومية المحدد لها غدًا الجمعة (1مارس2019)، والمشاركة فى العرس الديمقراطى لانتخاب نقيب جديد ونصف أعضاء المجلس من بين (11) مرشحًا لمنصب النقيب، و(52) لعضوية المجلس.



وصرح جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة بأن إجراءات التسجيل تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، مشيرا إلى أنه فى حالة اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية بحضور (50% +1) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة والبالغ عددهم (8624) يبدأ الاجتماع مباشرة بمسرح النقابة بالطابق الأرضي لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن اعتماد تقرير مجلس النقابة، والميزانية العمومية للسنة المنتهية ، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام القادم، ومناقشة اقتراحات بعض أعضاء الجمعية العمومية .



وقال إن الانتخابات ستجرى فى (31) لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة بالاضافة الى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالاسكندرية، مشيرا إلى أن النقابة استعانت بـ(31) مستشارًا من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.



وأشار إلى أنه في حالة عدم حصول أحد المرشحين لمنصب النقيب على الأغلبية المطلقة وهي (50%+1) من الأصوات الصحيحة تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات يوم السبت 2مارس 2019 من الساعة الثالثة ظهرًا إلى الساعة السابعة مساءً ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوي الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية .



وأكد رئيس اللجنة أنه فى حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى الجمعة 15 مارس 2019، ويكون انعقادها صحيحًا بحضور (25%) من الأعضاء المسددين للاشتراك، موضحا أنه يجوز سداد اشتراك النقابة في نفس يوم التصويت.



كما بدأت نقابة الصحفيين، فى إقامة السرادقات الخاصة بالتسجيل فى كشوف الجمعية العمومية أمام النقابة بشارع عبدالخالق ثروت .



من جانب آخر وزعت اللجنة المشرفة على الانتخابات، اللجان الانتخابية فى الأدوار الأرضى والأول والثانى والرابع والخامس.



