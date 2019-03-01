نرصد اللحظات الأخيرة قبل انطلاق انتخابات الصحفيين.. تحركات ساخنة للمرشحين.. والدعاية تغطي مبنى النقابة

"الصحفيين" ترسل "sms" للأعضاء بأماكن اللجان الانتخابية

الوطنية للصحافة تدعو للاحتشاد والمشاركة

رشوان وميري ينجحان في إنهاء أزمة فارق البدل الخاص بالزملاء بالإذاعة والتليفزيون

ساعات قليلة وتنطلق فعاليات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وتجرى انتخابات التجديد النصفي في حال اكتمال النصاب القانونى ٥٠٪؜+١وكشف جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، عن إجمالي عدد الصحفيين المُقيدين بجدول المشتغلين، وهم أعضاء النقابة ممن لهم حق التصويت، والذي يبلغ عددهم 9259.وقال عبدالرحيم إن إجمالي عدد الصحفيين المُسددين لاشتراك النقابة ولهم حق التصويت بلغ 8623 عضوًا، بينما بلغ إجمالي عدد الصحفيين غير المسددين لاشتراك النقابة ولا يحق لهم التصويت إلا عقب السداد 636.وناشد "عبدالرحيم" الزملاء الصحفيين الذين تم نقلهم إلى جدول المشتغلين باللجنة الأخيرة، سرعة إنهاء الإجراءات وسداد رسوم النقل واستخراج الكارنيهات الخاصة بهم، حتى يتمكنوا من المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات.ووصل عدد اللجان إلى 30 لجنة في مقر النقابة بالقاهرة بالإضافة إلى لجنة بفرعية النقابة في الإسكندرية ويشرف على عمليتي التصويت والفرز 31 قاضيا منتدبا من مجلس الدولة.ومن المحتمل أن تفشل الجمعية العمومية في دعوتها الأولى، وتوجيه الدعوة مرة ثانية حيث يشترط حضور ٢٥٪؜+١ .وتشهد الانتخابات مع قرب موعدها ، تحركات ساخنة ، وجولات مكوكية للمرشحين بمختلف المؤسسات الصحفية ، واتصالات تليفونية مكثفة للحشد والتأييد .كما شهدت صفحات الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعى ، معارك ساخنة وذكريات لمواقف المرشحين على مدار الأعوام الماضية ، كما حرص المرشحين على مقعد النقيب والعضوية على نشر انجازاتهم وتحركاتهم الإيجابية لخدمة الزملاء .وواصل ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، والمرشح على مقعد النقيب ، جولاته الانتخابية وعرض برنامجه الانتخابي ورؤيته فى حل الأزمات التي تلاحق الملفات المختلفة النقابية .بينما قام المرشح على منصب النقيب رفعت رشاد بعقد لقاءات موسعة بنقابة الصحفيين ، بالاضافة إلى جولاته اليومية بالمؤسسات الصحفية ، والاستماع إلى مطالب العاملين فيها .وتنحصر المنافسة بين المرشحين على مقعد نقيب الصحفيين والبالغ عددهم ١١ مرشحا على ضياء رشوان ورفعت رشاد .بينما تنحصر المنافسة للمرشحين على عضوية المجلس والبالغ عددهم ٥١ مرشحا، على محمد شبانة وخالد ميرى وحاتم زكريا وهشام يونس وممدوح الصغير وبهاء مباشر ، وخالد البلشى، و دعاء النجار ومحمود كامل ، ومحمد يحيى ، ومحمد الأصمعي ، ويوسف ايوب ، وحماد الرمحي ، ومحمد ربيع ، ومحمد يوسف .من جانب آخر تسببت كثافة اللافتات الضخمة المستخدمة فى الدعاية الانتخابية للمرشحين فى إخفاء معالم مبنى نقابة الصحفيين .ويتسابق المرشحين فى طباعة وتعليق اللافتات الضخمة التى تحمل شعار المرشحين وكست مبنى النقابة بالكامل ، حيث بدأ عدد من الصحفيين المرشحين في ممارسة الدعاية الانتخابية، داخل وخارج المبنى وامتدت لتصل شارع عبدالخالق ثروت .كلَّف جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، موظفي الجهاز الإداري للنقابة، بإرسال رسالة "sms" لكافة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بمكان اللجان الانتخابية وأرقامها.يتضمن جدول الأعمال للجمعية العمومية ، التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى مارس 2018 و التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2018 حتى فبراير 2019 واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2017 حتى 31 ديسمبر 2018 و إقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2019 .كما يتضمن جدول الأعمال إجراء الانتخابات على منصب النقيب و التجديد النصفى لـ 6 من أعضاء المجلس و فى حالة الإعادة على منصب النقيب تجرى الانتخابات فى اليوم التالى .وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانونى بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية فى اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة.من جانب آخر دعت الهيئة الوطنية للصحافة بمناسبة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين في الأول من مارس القادم، الصحفيين للمشاركة في الانتخابات، لاختيار النقيب وستة أعضاء من مجلس النقابة، وسط تطلعات وطموحات أعضاء الجمعية العمومية، لانتخاب مجلس نقابة قوي يعمل على إعلاء حرية الرأي والكلمة والنهوض بآليات العمل النقابي، وهو ما يعد ترجمة حقيقية لإرادة جموع الصحفيين ووعيهم، لتعظيم حرية الرأي وإعلاء مبادئ الشفافية والحريات العامة.وأهابت الهيئة الوطنية للصحافة بأعضاء الجمعية العمومية المشاركة في الانتخابات، لضمان نزاهتها واستقلاليتها، وخروجها بصورة مشرفة تليق بنقابة الصحفيين وتاريخها العريق، وتقدم صورة مشرفة للصحافة المصرية في الداخل والخارج، باعتبارها نقابة الحريات والممثلة لجموع الصحفيين، الذين يعتبرون أحد أهم ألوان القوى الناعمة في مصر، وأكثرها تأثيرًا في الرأي العام، وأحد أهم دعائم نهضة الوطن ومواجهة الإرهاب والتطرف المتربص ببلادنا، خاصة في ظل الهجمات الدنيئة الخسيسة التي يشنها الإرهاب.وأكدت الهيئة أن دعوتها تنطلق من الحرص على خروج الانتخابات بالصورة التي يرجوها جموع الصحفيين، وتأمل أن تخرج الانتخابات بأعلى درجات المشاركة إعمالًا للنزاهة والحياد والشفافية، وإعلاء المصالح العليا لزملاء المهنة.ونجحت جهود ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين وخالد ميرى وكيل أول النقابة ومحمد شبانة أمين الصندوق، فى إنهاء أزمة فارق البدل الخاص بالصحفيين فى مجلة الإذاعة والتليفزيون.ووافق حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على صرف فارق البدل بقيمة 300 جنيه الشهر الحالى للزملاء بالمجلة لينتظم بعد ذلك صرف البدل للزملاء.وتوجه الصحفيون بالشكر لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام على سرعة استجابته لحل المشكلة.