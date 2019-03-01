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ديني

أمين الفتوى يوضح حكم من مات وعليه صوم من رمضان

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من مات وعليه صوم من أيام من رمضان فعلى وليه أن يقضى عنه هذه الأيام.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال « حكم من مات وعليه صوم رمضان ؟»، أنه ينبغي على الورثة دفع الفدية في هذه الحالة من مال المتوفي، منوهًا بأنه في حال لم يترك المتوفي أي أموال لورثته، ولم تكن له تركة، فعندئذ يُستحب لورثته أن يُطعموا مسكينًا عن كل يوم أفطره الميت، من باب الاستحباب.

وتابع: إذا تأخر المسلم فى قضائه تكاسلا مع القدرة، أو صوم الكفارات، فمن ترك ذلك صام عنه وليه، والولى هو القريب من أقاربه، وإن صام غيره أجزأ ذلك. وعن ابن عباس- رضى الله عنهما- أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟، قال: صومى عن أمك. فأوضحت أنه رمضان فأمرها بالصيام، فأولياء الميت لهم أن يصوموا عنه ولهم أن يخرجا فدية، فيفعلوا الايسر لهم.

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