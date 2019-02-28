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ثقافة

معرض لفن السلويت بـ ثقافة الشرقية

الخميس 28/فبراير/2019 - 06:54 م
صدى البلد
طارق موسى
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية بفرع ثقافة الشرقية، حيث نظم قصر ثقافة الزقازيق معرض فن تشكيليا للفنان أحمد زعبل لفن السلويت بقاعة المعارض بالقصر.

وفي إطار المحاضرات التثقيفية عقد قصر ثقافة العاشر من رمضان محاضرة بعنوان "الأطفال وقيمة التعاون" تناولت تبادل الأفكار تلخيص الكتب ونقاطها وما يستفاد منها لتعليم الرواد التعاون قراءة الكتب، كما نظم بيت ثقافة مشتول السوق محاضرة بعنوان "خطورة الاستخدام السيئ للإنترنت" وضحت أهمية شبكة الإنترنت وأنها من أهم مصادر المعرفة، لكن لها بعض السلبيات والمضار التي تنتج عن سوء استعمالها مثل نشر الشائعات والأخبار الكاذبة.

وناقشت مكتبة الصوفية كتاب "رابعة العدوية" تأليف د. ناديه البنهاوي، يوضح الكتاب قصة حياة رابعة العدوية عندما مارست الغناء والعزف ثم تحولت إلى التصوف والحب الإلهي.

وفي سياق المحاضرات التوعوية أقامت مكتبة سلمنت ندوة عن "أهمية ممارسة الرياضة والمواظبة عليها" تناولت أهمية ممارسة الرياضة يوميًا للمحافظة على الوزن المثالي وتنشيط خلايا المخ وزيادة قدرة الذاكرة على الحفظ مما يساعد في الوقاية من مرض الزهايمر، كما تحسن الحالة النفسية وتخفف التوتر والقلق، مؤكدا على ضرورة ممارسة الرجال والسيدات على حد سواء للرياضة بشكل يومي.

واستقبل قصر ثقافة منيا القمح مجموعة من الرواد للتعرف على خدمات ومرافق القصر.

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