مشروب للتخلص من دهون البطن العنيدة

قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية مشروب يمكنك تناوله للتخلص من دهون البطن العنيدة.
المكونات :
ملعقة كبيرة من أوراق النعناع
ملعقة صغيره من الزنجبيل المطحون
ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر
ملعقة صغيره من الشمر
2 كوب ماء مغلي
طريقة التحضير:
ضعي جميع المكونات في الماء المغلي واتركيها على نار هادئة لمدة دقيقة واحدة، ويصفى ويترك ليبرد، ،تناولى المشروب بعد وجبة الإفطار بـ30 دقيقة لمدة اسبوعين.
المكونات :
ملعقة كبيرة من أوراق النعناع
ملعقة صغيره من الزنجبيل المطحون
ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر
ملعقة صغيره من الشمر
2 كوب ماء مغلي
طريقة التحضير:
ضعي جميع المكونات في الماء المغلي واتركيها على نار هادئة لمدة دقيقة واحدة، ويصفى ويترك ليبرد، ،تناولى المشروب بعد وجبة الإفطار بـ30 دقيقة لمدة اسبوعين.