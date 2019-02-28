مشروب للتخلص من دهون البطن العنيدة

قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية مشروب يمكنك تناوله للتخلص من دهون البطن العنيدة.



المكونات :

ملعقة كبيرة من أوراق النعناع

ملعقة صغيره من الزنجبيل المطحون

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر

ملعقة صغيره من الشمر

2 كوب ماء مغلي



طريقة التحضير:

ضعي جميع المكونات في الماء المغلي واتركيها على نار هادئة لمدة دقيقة واحدة، ويصفى ويترك ليبرد، ،تناولى المشروب بعد وجبة الإفطار بـ30 دقيقة لمدة اسبوعين.