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مرأة

مشروب للتخلص من دهون البطن العنيدة

الخميس 28/فبراير/2019 - 07:00 م
صدى البلد
رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية مشروب يمكنك تناوله للتخلص من دهون البطن العنيدة.

المكونات :
ملعقة كبيرة من أوراق النعناع
ملعقة صغيره من الزنجبيل المطحون
ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر
ملعقة صغيره من الشمر
2 كوب ماء مغلي

طريقة التحضير:
ضعي جميع المكونات في الماء المغلي واتركيها على نار هادئة لمدة دقيقة واحدة، ويصفى ويترك ليبرد، ،تناولى المشروب بعد وجبة الإفطار بـ30 دقيقة لمدة اسبوعين.

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