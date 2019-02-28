البلتاجي عن أكاذيب الإرهابية: الإخواني أسوأ بني آدم خلقه ربنا

أكد النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، أن آليات التطوير والنهوض بمنظومة النقل تم البدء بها منذ فترة، للتغلب علي إشكاليات أكثر من 30 عاما بهذه المنظومة ظلت قائمة بدون أي آليات تطوير، مشيرا إلى ان تلك الجهود بدأت بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي إقتحم هذا الملف مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل المستقيل.



جاء ذلك في تصريحات لـ"صدي البلد"، مؤكدًا أن منظومة النقل تركه ثقيله لما بها من إشكاليات ومن ثم يتم التعامل معها وفق رؤية محدده، وإهمال 30 عاما لن يتم القضاء عليه في يوم وليلة، مشيرا إلي أن ترويج أكاذيب إخوانية بشأن هذه الرؤى وأعمال التطوير بعد حادث محطة مصر، يؤكد مبدأهم القائم على عدم قبول أي تطوير أو نهوض بالدولة المصرية قائلا:" الإخواني أسوأ بني آدم خلقه ربنا، ولازم يروج أي أكاذيب وخلاص لهدم الدولة المصرية".



ولفت عضو مجلس النواب إلي أن الإخواني لن يقبل أي شئ لصالح الدولة المصرية، وهو شخص كاره نفسه، ولا يري سوى السلبيات فقط وترويج الأكاذيب والتضليل، ، مشيرا إلي أن لقاء سائق الجرار يؤكد ما تقوم به الدولة نحو التغلب على إشكاليات هذه المنظومة وإشكاليات العاملين قائلا: "السائق يتكلم بلامبالاه تؤكد ضرورة ما يتم من تطوير".



وأكد: علي أن وزير النقل الذي تقدم باستقالته كان يملك رؤية للعمل والتطوير وكان يتم التفيذ فيها، ومصر خسرت شخصية ناجحة بسبب لامبالاة من سائق لا يدرك حجم المسؤولية، مشيرا إلي أن الإخوان لا تريد الخير لمصر ومن ثم تعمل علي ترويج الأكاذيب من أجل إعادتنا لعهود الظلام دون أي تقدم قائلا: "نقف جميعا في خندق الدولة والدفاع عنها ضد أي تضليل أو أكاذيب إخوانية".



يشار إلي أنه منذ تناقلت الصحف والقنوات أنباء حادث قطار محطة مصر، بدأت أذناب الجماعة الإرهابية في بث السموم في قلب الوطن، باختلاق كذبة إهمال الدولة لتطوير قطاع السكك الحديدية، رغم أن هذا القطاع شهد تطورات غير مسبوقة في 50 عاما ماضية، والترويج لأكاذيب وتصريحات غير دقيقة لقيادات الدولة المصرية بشأن ملف السكة الحديد في مصر.



يذكر أنه منذ تناقلت الصحف والقنوات أنباء حادث قطار محطة مصر، بدأت أذناب الجماعة الإرهابية في بث السموم في قلب الوطن، باختلاق كذبة إهمال الدولة لتطوير قطاع السكك الحديدية، رغم أن هذا القطاع شهد تطورات غير مسبوقة في 50 عاما ماضية، والترويج لأكاذيب وتصريحات غير دقيقة لقيادات الدولة المصرية بشأن ملف السكة الحديد في مصر.



واستغلت الجماعة الإرهابية وأعضاؤها حوار الرئيس السيسى مع وزير النقل المستقيل هشام عرفات أثناء افتتاح بعض المشروعات التنموية بمحافظة قنا وقاموا بنشر فيديو عبر صفحاتهم مدته دقيقة و16 ثانية خلال حديث الرئيس عن تكلفة تطوير السكة الحديد، وادعت الجماعة الإرهابية أن الرئيس السيسي فضل وضع 10 مليارات جنيه في البنك بدلا من تطوير الإشارات في السكة الحديد و"دول يجيبوا للبلد مليار او اتنين مليار جنيه في السنة" وذلك على خلاف الحقيقة.



وقامت اللجان الإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية بفبركة الفيديو واقتطاع الحوار الذى دار بين الرئيس ووزير النقل والذى بلغت مدة الفيديو الحقيقى له 6 دقائق كاملة يشرح الرئيس فيها الخسائر والميزانية المخصصة لتطوير السكة الحديد والإشارات، واستغلت الجماعة بذلك حادث حريق قطار محطة مصر للترويج للأكاذيب.



وتبين من الفيديو أن الرئيس السيسي كان يستمع لخطة تطوير السكة الحديد فى الأصل وقوله حول الـ 10 مليارات كان تعليقا على قول وزير النقل حول دفع مبلغ حوالي 12 مليار جنيه لميكنة وكهربة السكة الحديد وأنهم بدأوا بالفعل في العمل.



وعلق الرئيس على حديث الوزير وطالبه بشرح خطة الوزارة حتى تصل للمواطنين والخسارة التى تتحملها وزارة النقل وعلق الرئيس السيسى بعدها أن حل المشكلة التى كانت تعانى منها الوزارة من سنين والخاصة بالاشارات، فضرب مثلا أنه لو ترك 10 مليارات جنيه في البنك ستكون الفائدة مليارا أو اثنين في السنة وأن قوله كان على سبيل المثال وتضمن الفيديو الصحيح شرح وزير النقل للتطوير الذى بدأ فعليا في بعض الخطوط والخطة المميكنة التى ستبدأ تظهر ملامحها جيدا في خلال النصف الثاني من 2019.

