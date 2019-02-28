ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

أهمها الوقاية من السرطان.. 8 فوائد للجوافة

الخميس 28/فبراير/2019 - 06:59 م
صدى البلد
رنا عصمت
تعتبر الجوافة من الفواكه الهامة التي يجب تناولها لأنها تحتوي على نسبة قليلة من المواد السكرية، وقليل من المواد الدهنية والبروتينية وكميات كبيرة من فيتامين أ وفيتامين ج، كما انها علاج فعال للإسهال، لذلك كشف الدكتور خالد يوسف استشاري السمنة والتغذية العلاجية، عن أهم فوائد الجوافة التي لا يعلمها البعض وهي :

- ترفع من معدل المناعة.
- تزيل نزلات البرد.
- طاردة للبلغم.
- تخفف السعال.
- تقي الجسم من خطر السرطان.
- تعالج ألم الاسنان.
- تحافظ على ضغط الدم.
- تساعد على إنقاص الوزن.

موضوعات متعلقة

اكتشف أهم الفوائد الصحية لتناول الذرة المسلوقة

10 علاجات لـ"الزعتر".. أبرزها" رائحة الفم الكريهة"

8 فوائد لـ"الجوافة".. أبرزها تعالج ألم الأسنان

13 فائدة للخوخ.. مكافحة الأنيميا ونزلات البرد أبرزها

فاكهة صيفية تحمى الجسم من 4 أمراض خطيرة أهمها السرطان

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجوافة؟

ترشيحاتنا

أول رد فعل من محمد صلاح عقب غيابه عن التهديف

الاتحاد الإسباني يعلن تغيير حكم كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

انفراجة كبيرة فى أزمة قيد الأندية المصرية بالبطولات الإفريقية

الحبس سنة لأوكرانية بتهمة النصب على أجانب في الغردقة

بأقل مجهود.. قولي وداعا للكرش بأسرع 3 مشروبات

هجوم ناري على محمد صلاح بسبب صورة.. ومغردون: أكيد خطأ غير مقصود

ارتباك يعطل إقلاع طائرة ترامب من فيتنام.. والقوات الخاصة الأمريكية تتدخل.. فيديو

مصطفى بكري يطالب بـ محاكمة عسكرية عاجلة لسائق قطار محطة مصر

عمرو وردة يعتذر: ارتكبت أكبر خطأ في مسيرتي

شاهد .. محافظ المنوفية يكرم بطل إنقاذ مصابي حادث قطار محطة مصر

حالة واحدة تبرئ محمد صلاح بعد الصورة المثيرة للجدل

وفود الأسواق الآسيوية تنعش السياحة المصرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحب مثقوبة.. سعوديون يتداولون صورا مدهشة لظاهرة لم تحدث منذ 50 عاما.. شاهد

مصر تفوز بتنظيم البطولة العربية للجودو..ولقب أول بطولة إفريقية للسومو

رحلة خير انتهت بمأساة.. وفاة عضوتي روتاري في محطة مصر بعد افتتاح مشروع خيري

زراعة الخير.. البنجر أمل جديد لدعم صناعة السكر بمصر

إصلاح كسر ماسورة مياه شرب بشارع مراد في الجيزة.. صور

فيديو

محمد عودة ينفعل على الهواء : لا يوجد عدل في ترتيب جدول الدوري .. فيديو
مصطفى بكري يطالب بـ محاكمة عسكرية عاجلة لسائق قطار محطة مصر
فيديو جراف.. أزمة فرنسية بسبب حجاب
فيديوجراف.. سماء مالطا تمطر أسماكا
الكهرباء: التحقيق مع المتسببين في حادث صعق طفلي أكتوبر وكفر الشيخ.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟