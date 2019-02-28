أهمها الوقاية من السرطان.. 8 فوائد للجوافة

تعتبر الجوافة من الفواكه الهامة التي يجب تناولها لأنها تحتوي على نسبة قليلة من المواد السكرية، وقليل من المواد الدهنية والبروتينية وكميات كبيرة من فيتامين أ وفيتامين ج، كما انها علاج فعال للإسهال، لذلك كشف الدكتور خالد يوسف استشاري السمنة والتغذية العلاجية، عن أهم فوائد الجوافة التي لا يعلمها البعض وهي :
- ترفع من معدل المناعة.
- تزيل نزلات البرد.
- طاردة للبلغم.
- تخفف السعال.
- تقي الجسم من خطر السرطان.
- تعالج ألم الاسنان.
- تحافظ على ضغط الدم.
- تساعد على إنقاص الوزن.
- ترفع من معدل المناعة.
- تزيل نزلات البرد.
- طاردة للبلغم.
- تخفف السعال.
- تقي الجسم من خطر السرطان.
- تعالج ألم الاسنان.
- تحافظ على ضغط الدم.
- تساعد على إنقاص الوزن.