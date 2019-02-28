إنشاء دبلوم سياحة وفنادق للمسنين في جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء دبلوم السياحة والفنادق للمسنين من حيث المبدأ لحين انتهاء المعهد القومي لعلوم المسنين من إعداد اللائحة الداخلية للمعهد، على أن يكون الإشراف الأكاديمي من كلية السياحة والفنادق بالجامعة. جاء ذلك خلال ترؤسه لمجلس الجامعة رقم 168 والمنعقد بتاريخ 27 فبراير الجاري، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.



وأوضح رئيس الجامعة، أن القسم يهدف إلى إجراء البحوث المتقدمة في مجال السياحة والفنادق للمسنين، وإجراء دورات تدريبية متخصصة في السياحة والفنادق ورعاية المسنين، وإجراء الدراسات الخاصة بطرق الفندقة والضيافة والرعاية الغذائية المناسبة للمسنين، مشيرًا إلى أن رسالة القسم هي تقديم المعلومات المتقدمة والبحث العلمي في المجال ذاته، وكل ما يتعلق بعملية الضيافة من خدمات ورعاية وفندقة بهدف تحسين جودة الحياة وتوفير أفضل رعاية لهم.

