سيمون: ألبوم تانى تانى تزامن مع أول فيديو كليب بالوطن العربي.. فيديو

كشفت الفنانة سيمون عن اول ظهور غنائي لها حينما تأخر المطرب مدحت صالح عن إحدى الحفلات وصعدت بدلا منه إنقاذا للموقف.



واضافت فى حوارها لبرنامج "حديث المساء" انه من بعد الحفل كانت بدايتها مع اول البوم لها "تانى تانى" وحظى بنجاح كبير لدى الناس .



وتابعت ان ألبوم "تانى تانى " به 10 اغنيات بالتزامن مع أول فيديو كليب فى العالم العربى لها بإسم "تاكسي".

