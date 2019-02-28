ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

سيمون: ألبوم تانى تانى تزامن مع أول فيديو كليب بالوطن العربي.. فيديو

الخميس 28/فبراير/2019 - 07:03 م
صدى البلد
أيمن سيد
كشفت الفنانة سيمون عن اول ظهور غنائي لها حينما تأخر المطرب مدحت صالح عن إحدى الحفلات وصعدت بدلا منه إنقاذا للموقف.

واضافت فى حوارها لبرنامج "حديث المساء" انه من بعد الحفل كانت بدايتها مع اول البوم لها "تانى تانى" وحظى بنجاح كبير لدى الناس .

وتابعت ان ألبوم "تانى تانى " به 10 اغنيات بالتزامن مع أول فيديو كليب فى العالم العربى لها بإسم "تاكسي".

موضوعات متعلقة

محمد حسن يستعد لطرح ألبومه الأول

بالفيديو.. طرح برومو كليب "زلة لسان" لمحمد شاهين عبر "يوتيوب"

سيمون: أول حفل غنائى ليا كان مصادفة مع مدحت صالح .. فيديو

سيمون في ندوة «صدى البلد»: «القرصنة» سبب ابتعادي عن الساحة الغنائية الفترة الأخيرة... وتكشف عن اسم الفيديو كليب الجديد

فاطمة عيد في ندوة "صدى البلد": اعتزالي شائعة.. وأنتظر وقوف ابنتي «شيماء الشايب» على أرض صلبة.. وهذه أعمالي المقبلة.. وقصتي مع "الهضبة".. فيديو وصور

سعيد فارس يعود للغناء بعد انتهاء مشكلته مع ميريام فارس .. فيديو

ترشيحاتنا

بنود صفقة القرن تحمل صدمة للعرب ومصيرا غامضا للمسجد الأقصى

إنت شفت أيمن؟ عامل محطة مصر يعلم الحقيقة ويخفي مصير الضحية عن أهله

كهربا يصل لمقر الزمالك للمثول لـ التحقيق فى واقعة البصق على الجماهير

وفود الأسواق الآسيوية تنعش السياحة المصرية

الوجه القبيح للجماعة الإرهابية.. تضليل وترويج أكاذيب عبر وسائلهم الإعلامية لنشر الإحباط.. أبو حامد: تعودنا منهم على الغش.. البلتاجي: الإخواني أسوأ بني آدم خلقه ربنا

مباراة مصارعة عنيفة بين ياسر جلال وكرم جابر.. فيديو

مصور سيلفي محطة مصر يكشف طلبا غريبًا من صاحبه.. فيديو

اتحاد الكرة يكشف عن كيفية اختيار الأندية المشاركة في بطولات الكاف هذا الموسم

الاتحاد الإسباني يعلن تغيير حكم كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

نوال الزغبي تسبق ليدي جاجا في ارتداء هذا الفستان .. صور

اتحاد الكرة: البعض يسعى للوقيعة بين جمهور قطبي الكرة المصرية

التحقيق مع سائق الجرار المتسبب فى حادث قطار محطة مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النيابة الإدارية: لا خلاف مع محاكم مجلس الدولة حول جزاءات الموظفين.. صور

سحب مثقوبة.. سعوديون يتداولون صورا مدهشة لظاهرة لم تحدث منذ 50 عاما.. شاهد

مصر تفوز بتنظيم البطولة العربية للجودو..ولقب أول بطولة إفريقية للسومو

رحلة خير انتهت بمأساة.. وفاة عضوتي روتاري في محطة مصر بعد افتتاح مشروع خيري

زراعة الخير.. البنجر أمل جديد لدعم صناعة السكر بمصر

فيديو

نادر شوقي يهاجم الجهاز الفني لـ المنتخب بسبب استبعاد رمضان صبحي ..فيديو
مصور سيلفي محطة مصر يكشف طلبا غريبًا من صاحبه.. فيديو
مدرب الجونة: لم نظهر بمستوى جيد أمام بتروجت رغم الفوز.. فيديو
محمد عودة ينفعل على الهواء : لا يوجد عدل في ترتيب جدول الدوري .. فيديو
مصطفى بكري يطالب بـ محاكمة عسكرية عاجلة لسائق قطار محطة مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟