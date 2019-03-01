أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه يقول صاحبه «هل قروض الجمعيات الأهلية حرام؟».



وأوضح عبدالسميع، قائلًا: إن الأصل فى أخذ القرض هو الحاجة ولا يجوز اللجوء له إلا عند الضرورة، فلو أخذت قرضا وتسدده بنفس ثمن القرض الذى أخذته ودفعت عليه زيادة ولكن هذه الزيادة تكون مصاريف إدارية فيكون القرض ليس حرامًا، أما لو لم يكن الزيادة التى تدفعها مصاريف إدارية فيكون هذا حرام.



وأضاف إن اقترضت مالًا لاحتياج ضروري أو لتعالج به شخص مريض أو لتوفير أمر من ضرورات الحياة فيجوز ذلك أما إذا كان لتتاجر به فهذا لا يسمى قرضا ولكن يسمى تمويلا.