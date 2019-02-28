الشائعات والأكاذيب ونشر الإحباط وتغييب الوعي.. خطة الإخوان تجار الدين ومليشياتهم الإلكترونية للتربح من دماء ضحايا القطار

"تغييب وعي المصريين" وتزييف الحقيقة.. خطة الجماعة الجديدة لنشر الأكاذيب والإحباط عبر السوشيال ميديا

الجماعة تتاجر بدماء المصريين لتداري الانقسامات التى تعاني منها

قيادات الإرهابية مرعوبة من غضب شباب الجماعة

الإرهابية تحاول بث حالة يأس واكتئاب لدى الشعب رغم الإنجازات







وفى ١٠ نوفمبر ٢٠١٢، وقعت الحادثة الثالثة عند اصطدام قطارين فى محافظة الفيوم أسفرت عن مقتل ٤ أشخاص وإصابة ٣٣ آخرين، والرابعة كانت الأكثر فداحة وهى ما تعرف بحادثة قطار أسيوط، التى راح ضحيتها ٤٨ طفلا من تلاميذ معهد نور الإسلام الأزهرى، حيث اصطدم القطار بأتوبيس المعهد.



ولكنها لم تكن الأخيرة حيث وقع حادث آخر بالطريق الواصل بين مدينتى المحلة وطنطا تسبب فى مصرع طفل وإصابة ٢٠ بإصابات خطيرة، نتيجة اصطدام قطار بسيارة أجرة أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد.



وبعد كل حادث كان يقع في عهد المعزول كانت اللجان الإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية تقلل من مسؤوليته وكان يتم البحث عن كبش فداء ليحموا به المعزول.

كعادة جماعة الإخوان الإرهابية تحاول استغلال أي موقف للتربح من دماء الضحايا فحاولت التربح من دماء ضحايا حادثة القطار بمحطة مصر؛ لبث سمومها من الأكاذيب والشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لفقدانها التأييد الشعبي على الأرض، ونشرت مقاطع فيديو مجتزأة وصورا ملفقة عبر صفحات تدار من خارج مصر في تركيا وقطر لتبث روح التشاؤم والإحباط بين المصريين، مستغلة في ذلك حالة الحزن دون أن يدركوا أن المصريين يشعرون بالحزن لأنهم يريدون الخير بلادهم عبر وقف نزيف الدم الذي يسيل بفعل بعض المهملين ولكنهم يقفون مع دولتهم ضد هؤلاء الذين يستهدفون أبنائهم بالعمليات الإرهابية.عناصر الجماعة الإرهابية بنوا حملتهم على فبركة تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي وقاموا باجتزاء بعض الجمل؛ لتعطي معنى مخالفا لما كان يقصده الرئيس حينما كان يتحدث بصراحة عن ضرورة تطوير قطاع النقل، وأن هذا يحتاج ميزانية كبيرة ولكن الجماعة كثفت من نشر الفيديو المفبرك عبر لجانها الإلكترونية، ولكن بعد ساعات من انكشاف زيف هذا الفيديو وشعروا بفشلهم قاموا بتدشين هاشتاجات في محاولة لإثارة المصريين ضد دولتهم ولكنها فشلت مرة أخري فلجأوا إلى سلاحهم المعتاد ألا وهو نشر الشائعات بنشر صور مفبركة بنزول مظاهرات في ميدان التحرير، وهي شائعات اتسمت بالسذاجة وكشفت ضحالة أفكار الجماعة حيث اتضح أن لجان الإخوان الإلكترونية استخدمت صورا مشهورة لمظاهرات سابقة.ولسخرية القدر أن الجماعة الإرهابية ومليشياتها الإلكترونية تعرضت لهجوم مضاد، حيث ذكرهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتاريخ الأسود للمعزول محمد مرسي مع حوادث النقل والتى كان أشهرها حادث قطار البدرشين، الذى راح ضحيته ١٩ شخصا، وأسفر عن إصابة ١١٧ آخرين، بل أن أول ٦ أشهر من حكم المعزول شهدت مصر ٦ حوادث، كان أولها حادث القليوبية فى ١٠ أكتوبر ٢٠١٢ حيث أسفر تصادم قطار بسيارة ميكروباص عن مصرع شخصين وإصابة ١٢ آخرين.وثاني تلك الحوادث كانت حادثة العياط فى ٢٨ أكتوبر ٢٠١٢، حيث اندلع حريق فى جرار القطار المتجه إلى الإسكندرية من أسيوط، وتوقف القطار عقب اندلاع الحريق بالجرار، وهو ما أصاب الركاب بالذعر، ونزلوا من القطار، فيما أخمد الأهالي الحريق بالمياه.