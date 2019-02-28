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رياضة

تستسيبس يواجه مونفيس في نصف نهائي دبي للتنس

الخميس 28/فبراير/2019 - 07:04 م
صدى البلد
أ ش أ
صعد اليوناني ستيفانوس تستسيبس لنصف نهائي بطولة دبي للتنس على حساب البولندي هيبرت هركاتش بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 7-6 و 6-7 و6-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس في إطار منافسات ربع نهائي البطولة.

يواجه اللاعب اليوناني في الدور نصف النهائي نظيره الفرنسي جايل مونفيس الذي أطاح في وقت سابق اليوم بالليتواني ريكاردس بيرانكس بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-1 و6-7 و6-2.

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