طالبة الدقهلية تفوز بالمركز الثالث أفريقيا بمسابقة الكاراتيه

فازت الطالبة سارة سامي عبد المجيد أبو العز الصف الأول الثانوي بمدرسة الشيخ علي حسن الرسميه للغات بالدقهلية بالمركز الأول على مستوى الدقهلية في بطولة المدارس للكاراتيه.



حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية وهي الآن من ضمن المنتخب القومي للكاراتيه: وحصلت على المركز الثالث على مستوى أفريقيا بالمسابقة المقام بالمغرب.



من ناحيته تقدم على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بالتهنئة للطالبة سارة، متمنيا لها مزيد من التفوق العلمى والرياضى وتظل فخر لأسرتها ومعلميها.